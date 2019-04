Lecce-Brescia 1-0, è caccia grossa al “Via del Mare”. Tabanelli prende la mira e abbatte le rondinelle. Adesso sognare si può

Dopo vittorie esaltanti, qualche rimpianto condito da molta, troppa rabbia (vedasi partita con la Cremonese) e un po’ di attesa per i risultati delle dirette concorrenti il grande giorno è arrivato.

Davanti a uno stadio “Via del Mare” gremito in ogni ordine di posto, a un anno e meno un giorno dalla sfida con la Paganese che sancì il ritorno nel Campionato Cadetto, questa sera, nel big match contro la capolista Brescia, i giallorossi hanno l’ennesima ghiotta occasione – fino ad oggi sempre onorate – per allungare sul Palermo bloccato ieri pomeriggio a Livorno e inserire un ulteriore tassello a quello stupendo mosaico in via di costruzione chiamato promozione. Un sogno non ritenuto irrealizzabile a inizio stagione, ma che neanche i più ottimisti avrebbero preventivato.

In occasione della sfida contro le rondinelle di Eugenio Corini, mister Fabio Liverani che ha dato un segnale di forza e unità dello spogliatoio convocando tutti i calciatori, anche quelli infortunati, ritrova Lucioni al centro della difesa affiancato da Meccariello, con Marino che si posiziona ancora una volta sulla fascia. In mediana parte dal primo minuto ancora “Sangue Blu” Majer, mentre, confermatissimo il reparto avanzato con La Mantia a fare coppia con Falco.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con Vigorito tra i pali; difesa composta da Venuti, Lucioni, Meccariello e Marino; Majer, Tachtsidis e Petriccione in mediana; Mancosu a sostegno del tandem d’attacco La Mantia-Falco.

Il primo tempo

La gara inizia con ritmi altissimi e al nono è il Lecce che si fa vedere dalle parti di Alfonzo con il tiro ravvicinato di la Mantia parato con qualche difficoltà dall’estremo difensore delle rondinelle. Al 13mo pericolo per il Lecce con Torregrossa che si presenta solo davanti a Vigorito, ma viene anticipato dal portiere ex Frosinone. Al 18mo giallorossi a un passo dal vantaggio, ma Mancosu, solo davanti al portiere, spara alle stelle il pallone servitogli da Petriccione. Al 21mo la botta dal limite di Torregrossa viene respinta da Vigorito. Al 24mo nuovo pericolo in casa salentina con il colpo di testa di Ndoj di poco alto. Un minuto dopo il tiro di Mancosu da fuori termina alto. Al 39mo cade in area, ma il sig. Piccinini gli mostra il giallo per simulazione. Al 42mo il colpo di testa di La Mantia termina di poco fuori.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Trascorrono solo un minuto e 18 secondi che il tiro a giro di Mancosu termina di pochissimo alto.

Brescia in dieci

Al nono le rondinelle rimangono in inferiorità numerica. Sabelli compie un’entrata killer ai danni di Venuti e il sig. Piccinini non ha dubbi, secondo giallo e cartellino rosso, con il numero 2 dei lombardi costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco.

Al 14mo l’inzuccata di Lucioni si cross di Falco termina alta. Al 21mo giallorossi vicinissimi al gol. Cross di Meccariello all’indirizzo di Petriccione e perfetto colpo di testa del 4 dei salentini, il tiro, però, rimpalla su un avversario e termina in corner. Al 27mo Salentini nuovamente a un passo dal vantaggio con la botta di Majer respinta in corner con la punta delle dita da Alfonso. Al 32mo il Brescia si divora letteralmente. Torregrossa, infatti, dopo una ripartenza si trova solo davati a Vigorito, tira rasoterra e spiazza anche il numero 22 giallorosso, ma angola troppo il tiro e la palla termina fuori.

Tabanelli entra in campo e la sblocca

Al 34mo i giallorossi passano in vantaggio. Meccariello si invola sulla fascia e serve rasoterra l’accorrente Tabanelli, entrato solo due minuti prima al posto di Tachtsidis che, con un tap-in di esterno trafigge Alfonso.

Nonostante il vantaggio il Lecce continua ad attaccare anche grazie alla superiorità numerica che fa sì che vengano concessi spazi soprattutto alle ripartenze, senza però raddoppiare.

Una gara bellissima, dai ritmi elevati dal primo al 95mo minuto che ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto e che si è conclusa nel miglior modo possibile (leggi QUI le pagelle). Con il successo di oggi i giuallorossi raggiungono la vetta e vanno a + 6 dalla diretta concorrente Palermo. Forse da oggi si potrà sognare un po’ di più. si torna in campo mercoledì 1 maggio nella sfida in trasferta contro il Padova

Tabellini

U.S. Lecce: Vigorito, Petriccione, Tachtsidis (33 st Tabanelli), Mancosu (Cap) Marino, Meccariello, La Mantia (41 st Palombi), Falco, Venuti, Lucioni, Majer. A disp: Bleve, Riccardi, Di Matteo, Arrigoni, Tumminello, Haye, Palombi, Felici, Tabanelli, Scavone, Bovo, Pierno. Allenatore: Liverani

Brescia SFC: Alfonso, Sabelli, Mateju, Tonali (41 st Morosini), Ndoj, Donnarumma (26 st Spalek), Torregrossa, Cistana, Romagnoli (Cap), Bisoli, Dessena. A disp: Andrenacci, Gastaldello, Spalek, Dall’Oglio, Morosini, Viviani, Martella, Tremolada. Allenatore: Corini

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì Assistenti: Marco Bresmes di Bergamo e Valerio Colarossi di Roma 2 IV Ufficiale: Luca Massimi di Termoli

Marcatori: 34 st Tabanelli (L)

Note: ammoniti 37 pt Sabelli (B) 39 pt Petriccione (L) 43 pt Tachtsidis (L) 6 st Maccariello (L) espulsi 9 st Sabelli (B) 45+3 st allontanato Corini (all. Brescia), angoli 6-3 per il Lecce recupero 5 st spettatori 21.860 incasso 333.360,34.