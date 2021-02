Lecce, contro il Brescia scocca l’ora di Gallo? Le probabili formazioni

Torna in campo questa sera la Serie B per il nuovo turno infrasettimanale valido per la ventiduesima giornata di campionato. Per il Lecce, reduce dal pesante KO interno contro l’Ascoli, altra gara casalinga, stavolta contro il Brescia. Una sfida che appena un anno fa si giocava nella massima Serie e che oggi vede fronteggiarsi due formazioni che non attraversano affatto un buon periodo.

I giallorossi, in particolare, ballano sulla linea dei playoff e ora sono a caccia di punti pesanti per rilanciarsi. L’ultimo scivolone di venerdì scorso rischia di lasciare scorie pesanti, ma come ammesso dallo stesso mister Corini la voglia di riscatto è tanta. Certo, un’altra prestazione come quella dell’ultimo turno non basterà per avere la meglio sulle Rondinelle e per questo il tecnico bresciano – ex di turno – potrebbe operare qualche cambio nel suo scacchiere.

Per la difesa, in particolare, davanti a Gabriel, potrebbe finalmente scattare l’ora di Antonino Gallo: il siciliano ha vissuto con pazienza e concentrazione il ruolo di riserva, ma quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre alla grande e ore potrebbe aggiudicarsi una maglia da titolare accanto a Maggio, Lucioni e Pisacane. Per la linea mediana tiene banco l’incognita Hjulmand: il giovane talento danese è stato tra i pochi a salvarsi nella disfatta contro l’Ascoli, ma non è al top della condizione e la sua presenza, accanto a Tachtsidis, sarà valutata fino all’ultimo minuto. Completerà il tris di centrocampo Henderson. In attacco, infine, spazio ancora a Mancosu, Stepinski e Coda.

Anche in casa biancazzurra l’umore non è dei migliori: pochi giorni fa il presidente Massimo Cellino ha ingaggiato il quinto allenatore della stagione. Silurato Dionigi, a guidare le rondinesse è arrivato lo spagnolo Josep Clotet che per il suo debutto si affiderà alla vecchia guardia. Con Joronen tra pali, in difesa spazio a Mateju, Mangraviti, Chancellor e Martella, a centrocampo Bisoli, Jagiello e Skrabb, mentre Spalek agirà a sostegno della coppia Ayé-Donnarumma.

Lecce-Brescia sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo: calcio d’inizio alle ore 19 con diretta streaming sui canali di DAZN.

Il quadro della 22^ giornata

Cittadella-Cosenza (oggi h. 19)

Empoli-Pescara (oggi h. 19)

Vicenza-Monza (oggi h. 19)

Lecce-Brescia (oggi h. 19)

Pisa-Salernitana (oggi h. 19)

Spal-Pordenone (oggi h. 19)

Venezia-Cremonese (oggi h. 19)

Ascoli-Frosinone (oggi h. 21)

Reggina-V.Entella (dom. h. 19)

Chievo Verona-Reggiana (dom h. 21)

La classifica

Empoli 42, Salernitana, Chievo e Monza 36, Cittadella e Spal 35, Venezia 32, Lecce 31, Pordenone 29, Frosinone 28, Pisa 27, Vicenza 25, Cremonese 23, Brescia e Reggina 22, Cosenza e Reggiana 21, Ascoli 20, Virtus Entella 17, Pescara 16.