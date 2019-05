Il Lecce e la volata per la conquista della massima serie

Dopo il Brescia anche il Lecce è riuscito a conquistare una storica promozione in Serie A. Grazie ad un girone d’andata trionfale i salentini sono riusciti a vincere la resistenza del Palermo ed a chiudere la stagione al secondo posto in classifica. Un risultato che in pochi avrebbero potuto immaginare ad inizio campionato ma che i giallorossi hanno raggiunto con pieno merito, grazie al loro gioco spumeggiante ed alla loro solidità. Complici le difficoltà societarie del Palermo e la scarsa continuità di risultati di Pescara, Benevento e Verona, il Lecce ha creduto con sempre maggiore convinzione nell’approdo in Serie A, campionato che i salentini non disputano dalla stagione 2011-2012 ma che finalmente torneranno a giocare nella prossima stagione.

Il campionato dei salentini

Dopo la promozione ottenuta lo scorso anno dalla Serie C alla Serie B, in questa stagione il principale obiettivo del Lecce era il raggiungimento di una salvezza tranquilla. Non avrebbe potuto essere altrimenti, sia perché molti giocatori autori della promozione dalla Serie C sono stati riconfermati, sia perché negli ultimi anni il campionato di Serie B ha visto un notevole innalzamento del proprio livello tecnico, divenendo sempre più sicuro ed equilibrato. I salentini hanno così approcciato la stagione con la consapevolezza di essere un buon gruppo che, dotato di buone individualità, avrebbe potuto raggiungere l’obiettivo salvezza senza troppe difficoltà. L’approccio alla cadetteria della squadra Liverani è stato positivo sin da subito e, nonostante qualche passaggio a vuoto nelle prime giornate, la compagine salentina aveva già fatto intravedere di avere le idee chiare e di aver intenzione di esprimere un calcio propositivo e di qualità. Durante la pausa invernale la dirigenza, convinta che per compiere il definitivo salto di qualità mancasse davvero poco, ha deciso di mettere a segno degli acquisti che potessero realmente fare la differenza. Sono quindi giunti il centrocampista greco, ex Roma, Panagiōtīs Tachtsidīs, un vero lusso per la categoria, ed il giovante attaccante Tumminello che tanto bene è riuscito a fare nelle ultime giornate. Nel girone di ritorno il Lecce ha così trovato quella continuità che era mancata nella prima fase di campionato e all’ultima giornata, grazie alla vittoria interna per 2-1 contro lo Spezia i salentini sono riusciti a conquistare la promozione in Serie A. Chiusa la stagione regolare, non resta altro da fare che godersi i playoff e al 14 di maggio, a 2,80 è secondo le quote delle scommesse sul calcio il Benevento è tra le favoritissime per la conquista della promozione diretta in massima serie.

La lotta per la promozione

La vetta della classifica di Serie B è stata stabilmente occupata dal Brescia che, trascinata dai goal del tridente Donnarumma-Torregrossa-Tremolada, e sotto la sapiente guida del mister Eugenio Corini, è riuscita a conquistare la promozione diretta in massima serie con due giornate di anticipo. Alle spalle del Lecce che, come ricordato anche da La Repubblica, è riuscito a conquistare la Serie A grazie al secondo posto in classifica, il Palermo ha inseguito minaccioso sino all’ultima giornata. I siciliani, tuttavia, a causa di alcuni illeciti sportivi commessi dal presidente Zamparini, sono stati condannati dalla giustizia sportiva all’ultimo posto in classifica e, di conseguenza, alla retrocessione in Serie C. Verona e Benevento, date ad inizio stagione per assolute favorite al ritorno in Serie A, durante la stagione regolare hanno deluso le aspettative e alle semifinali dei playoff proveranno ad avere la meglio rispettivamente di Pescara e Cittadella. I playoff, ad ogni buon conto, si profilano estremamente interessanti e già in queste prime partite le emozioni non sono mancate. Una delle delusioni più grandi di questa stagione è stata sicuramente la Salernitana che, dopo un avvio raggiante, ha smarrito la serenità e la consapevolezza nei propri mezzi ed ha concluso la stagione al penultimo posto che avrebbe voluto dire playout. La Lega, con una decisione che ha causato moltissime polemiche, dopo aver preso atto della retrocessione in Serie C del Palermo ha tuttavia deciso di procedere all’annullamento dei playout, garantendo la salvezza automatica al Venezia ed alla Salernitana. Contro questa decisione il Foggia ha deciso di presentare ricorso al TAR Lazio che, in sede cautelare, ha riconosciuto la fondatezza delle pretese dei pugliesi ed ha provvisoriamente sospeso il provvedimento recante l’annullamento dei playout. La situazione in cadetteria, quindi, è a dir poco paradossale e c’è la forte impressione che alla fine a deciderla saranno i giudici piuttosto che i giocatori.

I tifosi del Lecce non stanno più nella pelle e ancora non hanno realizzato che alla fine i salentini sono riusciti a conquistare una storica promozione in Serie A. Da tifosi e da appassionati non ci resta altro da fare che goderci lo spettacolo che andrà di scena nei playoff con la speranza che il campionato di Serie B possa finalmente essere giocato solo ed esclusivamente sul rettangolo verde e non più nei tribunali.