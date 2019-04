Lecce, ancora il Carpi sulla via della promozione. Liverani: “siamo in salute e in testa bisogna viaggiare veloci”

E’ tempo di vigilia per il Lecce che, dopo la sconfitta della scorsa settimana sul campo della Cremonese, si prepara alla gara di domani contro il Carpi. Contro i biancorossi emiliani sarà una sfida cruciale per le sorti del campionato dei salentini che, attualmente secondi in classifica, non possono permettersi più passi falsi per non compromettere le possibilità di promozione diretta.

Con un solo punto di vantaggio sul Palermo (ma con ancora il turno di riposo da osservare), il Lecce deve fare i conti con le tantissime assenze: il portiere Vigorito e il bomber La Mantia sono fermi per squalifica, mentre Bovo, Scavone, Fiamozzi e Cosenza sono ancora infortunati. E’ uscito dal breve tunnel dei guai muscolari Marco Calderoni e per lui ci sono flebili speranze di vederlo in campo contro la comitiva allenata da Castori.

L’obiettivo è chiaro: la sesta vittoria casalinga consecutiva. “Noi siamo in salute e giochiamo bene ed abbiamo la possibilità di conquistare i tre punti, ha spiegato mister Liverani nella conferenza post rifinitura. Classifica? Noi non possiamo fare la corsa solo su una squadra. Con tutto il rispetto per il Brescia, che è una squadra forte, per mantenere la prima posizione dovranno viaggiare veloci. E’ un campionato bello ed avvincente”.

“I dubbi che mi porterò fino all’ultimo minuto – dice Liverani sulla formazione – riguardano Calderoni, Mayer per un posto a centrocampo ed il sostituto dello squalificato La Mantia. Nel reparto avanzato tre giocatori si contendono due maglie.

Capitolo avversario di turno. Di fronte ai giallorossi, al “Via del Mare”, arriverà un Carpi che evoca ricordi non proprio felici: 6 anni fa la drammatica finale playoff persa dai salentini al termine del loro primo anno in Serie C e poi sfociata negli scontri dei tifosi nel dopo gara.

Quello di domani sarà un Carpi galvanizzato dal successo nello scontro diretto dell’ultimo turno contro il Padova e che ha riacceso le speranze-salvezza.

“Domani affronteremo il Carpi in una gara che, agli occhi di chi guarda la classifica, potrebbe sembrare una gara scontata, ma non lo è, ha commentato Liverani sugli avversari. Loro verranno qui per non concedere spazi e sfruttare le ripartenze, starà a noi non metterli nelle condizioni di fare la gara che vogliono”.

I convocati

Questa, in definitiva, la lista dei giocatori convocati diramata da Fabio Liverani: 1. Bleve 2. Riccardi 3. Di Matteo 4. Petriccione 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 9. Tumminello 12. Centonze 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 18. Saraniti 20. Falco 21. Felici 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 32. Milli 33. Pierno 34. Majer 35. Doratiotto.