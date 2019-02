Lecce, per l’immediato riscatto: contro il Verona riecco Mancosu. Riposa Tachtsidis? Le probabili formazioni

Turno infrasettimanale in Serie B. La cadetteria è pronta a tornare in campo in questo martedì sera per la ventiseiesima giornata di campionato e per il Lecce, forse, non poteva esserci appuntamento migliore per rialzare la china dopo il clamoroso 4-1 rimediato sabato scorso in quel di Cittadella.

C’è subito l’opportunità per rimettersi in marcia, quindi, e per farlo in programma c’è uno scontro diretto che potrebbe valere tanto in zona playoff. Al “Via del Mare” arriva l’Hellas Verona, mentre all’orizzonte si scruta già il rosanero del Palermo. Un passo per volta, però: quella di stasera può essere un’altra sfida spartiacque, con la possibilità dei giallorossi di scavalcare gli scaligeri in classifica (distanti solo 1 punto).

E allora, dopo alcuni esperimenti falliti a Cittadella, mister Fabio Liverani ritroverà nel suo scacchiere alcune pedine fondamentali, pronte a riprendersi il loro posto, mentre per qualcuno, potrebbe profilarsi un turno di riposo, giusto per rifiatare. Uno di questi potrebbe essere Panagiotis Tachtsidis, apparso fuori fase tre giorni fa, e che stasera potrebbe partire dalla panchina.

Venuti a destra, Falco in avanti

In cabina di regia potrebbe posizionarsi Arrigoni (gran momento di forma per lui), affiancato da Petriccione e Mancosu, pronto a riprendersi il suo posto. In difesa, davanti a Vigorito, si ripresenterà Venuti al posto di Fiamozzi, e poi Lucioni, Meccariello e e Calderoni. Falco si riprenderà la trequarti, in avanti potrebbe esserci la conferma per la coppia Tumminello-La Mantia (Palombi a rischio). Da non scartare l’ipotesi Haye alle spalle di Falco e La Mantia.

Non se la passa bene Fabio Grosso che, al netto dell’ultima vittoria contro la Salernitana che ha lanciato l’entusiasmo dell’ambiente, deve fare i conti con tante, tantissime, assenze. I gialloblu devono infatti rinunciare a Tozzo, Crescenzi, Matos, Ragusa e Munari, ma anche Danzi, Di Carmine, Marrone, Zaccagni e Kumbulla. Tutti acciaccati.

Il 4-3-3 potrebbe prevedere Silvestri tra i pali, Faraoni, Bianchetti, Dawidowicz e Vitale in difesa, in mezzo uno tra Laribi ed Henderson insieme a Gustafson e Colombatto, mentre in avanti di certo c’è solo Pazzini, affiancato da Lee e Di Gaudio.

Allo stadio “Via del Mare” arbitrerà il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata: calcio d’inizio alle ore 21.