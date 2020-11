Covid, un altro positivo nel Lecce: è un membro dello staff. Stasera si gioca

Poche ore al fischio d’inizio della partita tra Lecce e Pescara e nello spogliatoio giallorosso è stato rintracciato un nuovo caso di positività al coronavirus. Dopo i 5 tamponi positivi comunicati ieri sera (tre giocatori e due componenti dello staff tecnico), nel ritiro di Acaya l’intero gruppo-squadra si è sottoposto ad un nuovo giro di test molecolari, indispensabili, come da protocollo, per poter scendere in campo alle ore 21.

Ebbene, i nuovi tamponi hanno dato esito negativo per tutti, tranne che per un altro componente dello staff, che è stato immediatamente posto in isolamento. Tutti gli altri giocatori, invece, risultano al momento negativi al covid19.

I risultati dei secondi tamponi dei soggetti risultati positivi al test effettuato sabato pomeriggio, invece, sono ancora in corso di elaborazione. La speranza è che qualcuno di questi – tutti già in isolamento lontano dal gruppo squadra – possa essere un “falso positivo”.