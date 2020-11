Lecce, contro il Pescara per tornare al sorriso. Le probabili formazioni (salvo imprevisti)

Proprio come l’ultima giornata di campionato, Eugenio Corini sarà costretto ad attendere fino all’ultimo prima di sciogliere le ultime riserve sulla squadra da mandare in campo. Per il Lecce altra vigilia colma di preoccupazione dopo aver rintracciato nel gruppo-squadra cinque positivi al covid: tre giocatori e due membri dello staff.

In mattinata verrano ripetuti i tamponi a tutti, con la speranza di non ricevere altre brutte notizie. Per il posticipo di stasera contro il Pescara, il tecnico bresciano (squalificato, sarà sostituito in panchina dal vice Lanna) ha ancora qualche grattacapo legato sia alle varie defezioni a vario titolo (Dermaku e Listkowski infortunati, Rossettini squalificato), sia ad alcuni dubbi di natura tattica. Lo stesso Corini ha ammesso di portarsi dietro ancora qualche nodo che scioglierà solo prima delle ore 21.

E allora, dopo l’impegno di Coppa Italia di mercoledì scorso (concluso dopo 120′ ai tempi supplementari) ci sarà senz’altro qualche avvicendamento nell’undici titolare. A partire dalla porta, dove torna Gabriel, coadiuvato da Adjapong, Lucioni, Meccariello e Zuta in difesa; in mezzo al campo spazio a Tachtsidis, Henderson e Majer, mentre in avanti, senza Falco e Listkowski, potrebbe esserci il tridente formato da Mancosu, Coda e Stepinski. Il polacco, in particolare, non vuole fermarsi dopo essersi sbloccato in settimana a Torino.

In casa Pescara, invece, la situazione sportiva è allarmante. Gli adriatici sono ultimi in classifica con appena un punto conquistato, quello all’esordio contro il Chievo. Poi per gli abruzzesi sono arrivate quattro sconfitte e in settimana è arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Parma. Traballa, quindi, la panchina di Massimo Oddo.

I biancazzurri proveranno a rialzare la china con un 4-3-3 composto da Fiorillo tra i pali, Ventola, Scognamiglio, Jaroszynski e Masciangelo in difesa, Omeonga, Valdifiori e l’altro ex Memushaj in mediana, mentre in attacco dovrebbero agire Galano, Bocic e Maistro.

Il posticipo della sesta giornata di campionato di B sarà diretto dal signor Daniel Amabile della sezione di Vicenza: calcio d’inizio alle ore 21 con diretta streaming sui canali di DAZN.

Empoli KO, aggancio Frosinone

Intanto, nelle gare della domenica, la (ex) capolista Empoli non riesce a rimettere in piedi il match contro il Venezia sospeso sabato per nebbia e concluso ieri pomeriggio: confermato il 2-0 per i lagunari.

Ne approfitta il Frosinone che con non poca fatica risolve la pratica Cremonese e centra il quinto risultato utile consecutivo che vale l’aggancio al secondo posto. Colpo anche della Spal che vince a Reggio Calabria e risale la classifica.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati della 6^ giornata:

Cittadella 1 – Monza 2

Ascoli 0 – Pordenone 1

Brescia 2 – Entella 2

Chievo 2 – Cosenza 0

Vicenza 4 – Pisa 4

Salernitana 3 – Reggiana 0 (a tavolino)

Venezia 2 – Empoli 0

Reggina 0 – Spal 1

Frosinone 1 – Cremonese 0

Lecce – Pescara (h. 21)

La classifica

Salernitana 14, Empoli, Frosinone e Chievo 13, Frosinone, Cittadella e Venezia* 10, Spal 9, Reggina e Pordenone 7, Monza* e Lecce* 6, Cosenza e Brescia* 5, Reggiana*, Entella* ed Ascoli e Pisa 4, Cremonese* e Vicenza* 3, Pescara* 1.

(*una partita in meno)