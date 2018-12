Squadra che vince non si cambia? Le probabili formazioni di Lecce-Perugia

Soffia forte il vento dell’entusiasmo in casa giallorossa. Il Lecce, secondo in classifica, inizia a sognare in grande e dopo le tre vittorie consecutive maturate contro Cosenza, Cremonese e Carpi, oggi cerca ulteriori conferme. Al “Via del Mare” arriva l’agguerrito Perugia di mister Alessandro Nesta, formazione in salute (nell’ultima giornata ha battuto al “Turi” il Pescara”) e che punta forte alle zone nobili della graduatoria.

Quella che sta per chiudersi è stata una settimana con tanti sorrisi tra il gruppo giallorosso: mister Liverani ha lavorato pressoché a ranghi completi (con il solo Pettinari assente). Solamente bomber La Mantia, per qualche giorno, ha destato qualche preoccupazione per una botta rimediata nell’ultima sfida, ma l’allarme sembra essere rientrato.

Le scelte

E allora, solo problemi di abbondanza per il tecnico romano che, tuttavia, sembrerebbe intenzionato a confermare l’undici titolare che ha ottenuto, nelle ultime due settimane, 6 punti. Vigorito tra i pali, Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni promossi ancora in difesa, Petriccione sarà il fulcro della manovra, con ai lati Scavone e Armellino (anche se Tabanelli scalpita), Mancosu sulla trequarti, Falco-La Mantia pronti ad offendere.

Per i grifoni umbri, Nesta opterà per un modulo a specchio (4-3-1-2): Gabriel in porta, Ngawa, Gyomber, Cremonesi ed El Yamiq in difesa, Michael, Bianco, Dragomir tris in mediana, con Verre alle spalle di Vido e Melchiorri.

Sugli spalti si attende una buona cornice di pubblico, esortato dalla società a non lanciare fumogeni e petardi: dirigerà l’incontro il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, con calcio d’inizio alle ore 15.