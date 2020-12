Lecce, obiettivo ritorno al successo: le probabili formazioni della sfida al Pisa

Va a caccia del decimo risultato utile consecutivo il Lecce che questo pomeriggio, per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, riceverà il Pisa di mister D’Angelo. Una gara che dovrà segnare, in qualche modo, un nuovo cambio di passo per i giallorossi, reduci da tre pareggi di fila, per non rischiare di perdere contatto con la vetta della classifica.

Dopo l’1-1 allo stadio “Arechi” contro la Salernitana nell’ultimo turno infrasettimanale, i salentini – ancora orfani di mister Corini, positivo al covid – faranno di tutto per tornare a brindare ai 3 punti contro una squadra, però, tra le più in forma dell’ultimo periodo. I nerazzurri toscani, infatti, dopo un avvio stentato, nelle ultime tre giornate hanno collezionato due vittorie ed un pari. Segno, questo, di come ad oggi il Pisa sia tra gli avversari più insidiosi che potessero capitare.

Salvatore Lanna, vice di Corini, dal canto suo, vuole conservare l’imbattibilità alla guida dei giallorossi e per farlo potrà contare sull’intera rosa a disposizione, ed eccezione del difensore albanese Kastriot Dermaku, il quale ha alzato ancora bandiera bianca. Per il resto, necessario anche centellinare le forze viste le tante partite ravvicinate dell’ultimo periodo.

In attacco, ad esempio, potrebbe tornare ad agire dal 1′ Marius Stepinski, rimasto in panchina per oltre un’ora a Salerno. Dubbi, invece, sull’impiego di Filippo Falco tra i titolari. Davanti a Gabriel, quindi, l’indomabile Lucioni farà ancora coppia con Meccariello, mentre ai lati spazio ai soliti Calderoni e Adjapong. In mezzo, Tachtsidis sarà ancora in cabina di regia, affiancato da Henderson e dal rientrante Paganini, mentre in avanti si ricomporrà il trio formato da Mancosu, Coda e Stepinski.

Modulo speculare (4-3-1-2) per gli ospiti. D’Angelo, che deve rinunciare all’esperto Mazzitelli (out per squalifica), dovrebbe optare per Perilli in porta, Birindelli, Benedetti, Caracciolo e Belli in difesa, Siega, De Vitis e Marin a centrocampo, con Vido alle spalle di Marconi e Palombi, entrambi ex di turno.

Lecce-Pisa prenderà il via alle ore 14 agli ordini del signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata: diretta streaming sui canali di DAZN.

Via alla 13^: senza reti il big match

Nel frattempo la tredicesima giornata di campionato è scatta ieri con due anticipi: senza reti l’atteso confronto ai piani alti della classifica tra Frosinone e Salernitana: i granata agganciano l’Empoli al primo posto.

Nella gara delle 19, invece, successo di misura – e di rigore – del Pordenone sull’Entella: liguri al quinto KO consecutivo (ottavo in stagione) e sempre più ultimi in classifica.

Di seguito il quadro completo del 13^ turno:

Entella 0 – Pordenone 1

Frosinone 0 – Salernitana 0

Brescia-Reggiana (oggi h. 14)

Chievo-Empoli (oggi h. 14)

Cremonese-Cosenza (oggi h. 14)

Vicenza-Ascoli (oggi h. 14)

Lecce-Pisa (oggi h. 14)

Reggina-Cittadella (oggi h. 14)

Pescara-Monza (oggi h. 16)

Venezia-Spal (oggi h. 18)

La classifica

Empoli e Salernitana+ 25, Frosinone+ 24, Spal 22, Venezia e Lecce 21, Monza e Cittadella*20, Chievo* 18, Pordenone+ 17, Reggiana*, Brescia e Pisa 14, Vicenza* e Cosenza 12, Reggina 10, Cremonese 9, Pescara 8, Ascoli 6, Entella+ 5.

(*una partita in meno; +una partita in più)