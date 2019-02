Domani Lecce di scena contro l’Hellas. Liverani, “A Cittadella giornata storta. Domani giocare da squadra”

Poco tempo per far drammi dopo la batosta in casa Lecce. La scoppola rimediata a Cittadella può essere superata immediatamente perchè l’umore della squadra è proiettato tutto verso il prossimo impegno, in programma già domani sera. La Serie B è pronta infatti a celebrare il primo turno infrasettimanale del 2019 e per i giallorossi è vigilia di un altro scontro diretto.

Al “Via del Mare” domani sera arriverà l’Hellas Verona, formazione che viaggia sulle ali dell’entusiasmo, capace di recuperare posizioni in classifica che ora la vedono 1 punto avanti al Lecce. Stati d’animo contrapposti, quindi: i salentini sono ‘tornati sulla Terra’ sabato scorso, e ora hanno alle porte due sfide (Verona appunto, e Palermo) che potrebbero segnare il prosieguo della stagione.

“La giornata storta a Cittadella è capitata nella totalità. Mi ci metto io per primo e poi tutti i giocatori che sono scesi in campo. Domani avremo la possibilità di rifarci davanti al nostro pubblico e sono convinto che forniremo una prestazione da Lecce, poi il risultato dipende da tanti fattori”, commenta Fabio Liverani nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Ho sempre detto che la mia squadra non può prescindere dalla prestazione tecnica, tattica, fisica e mentale.

Arriviamo a questo punto del campionato a giocarcela domani alla pari con il Verona, che ad inizio stagione era accreditato per la vittoria finale del campionato. Domani dobbiamo disputare una gara da squadra, se andiamo sull’individuale non ci sarà partita. Nella gara d’andata i mie ragazzi aiutandosi hanno creato una serata difficile ai nostri avversari”

La squadra nel pomeriggio ha in programma la seduta di rifinitura: da segnalare ci sono i recuperi a pieno regime di Falco e Mancosu, ‘risparmiati’ nel match del “Tombolato” e domani regolarmente in campo, mentre alzano ancora bandiera bianca Bovo e Scavone. Dubbi su Palombi: la giovane punta scuola Lazio ha rimediato una botta alla caviglia e potrebbe riposare in vista della trasferta di Palermo e Tabanelli, anche se entrambi fanno parte dell’elenco dei convocati.

I convocati

Intanto mister Fabio Liverani ha convocato 25 giocatori per la gara Lecce – Verona. Questa la lista dei convocati, in ordine di numerazione di maglia: 1. Bleve 2. Riccardi 3. Di Matteo 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 9. Tumminello 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 18. Saraniti 19. La Mantia 20. Falco 21. Felici 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 32. Milli 34. Majer