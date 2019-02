Il Lecce parte alla volta di Venezia: c’è Falco. Liverani: “in campo con voglia e umiltà”

Dopo la paura, si può tornare in campo. E’ stata certamente una settimana particolare quella vissuta in casa Lecce dopo l’incredibile spavento di venerdì scorso, 1 febbraio, dovuto all’infortunio di gioco rimediato da Scavone al fischio d’inizio della gara contro l’Ascoli.

Per fortuna tutto è rientrato, e ora le attenzioni dei giallorossi, sollevati dopo lo spavento, sono rivolte tutte verso la gara di domani sera in quel di Venezia. Il posticipo della 24esima giornata del campionato di Serie B metterà di fronte ai salentini un Venezia scottato dopo il pesante KO incassato a Benevento una settimana fa. Tanti i problemi di formazione per mister Renga, ma qualche grattacapo lo ha anche Fabio Liverani.

“Abbiamo passato dei giorni preoccupanti – ha spiegato il tecnico romano prima della partenza alla volta della Laguna – fortunatamente le notizie sono state tutte positive su Manuel. C’è dispiaciuto non giocare, ma torniamo sul campionato da dove abbiamo lasciato, con umiltà e voglia”.

Ora testa al prossimo avversario: “all’andata ottenemmo una vittoria con tanta sofferenza e domani incontreremo un Venezia arrabbiato. Sono imprevedibili e dispongono di giocatori che possono creare problemi”.

Come detto, l’assenza di Scavone e i dubbi sull’utilizzo dell’acciaccato Falco, obbligherà Liverani a mettere mano al suo scacchiere, soprattutto nella parte centrale. Varie le ipotesi: potrebbe esserci Tabanelli come mezzala, così come potrebbe essere arretrato Marco Mancosu. In quest’ultimo caso Haye potrebbe ricoprire il ruolo di trequartista.

“Falco ha recuperato velocemente dall’infortunio. Decideremo se metterlo in campo in questa partita o aspettare la prossima per trovarlo al top – confessa il mister giallorosso. Chi al posto di Scavone? Al momento è un ballottaggio tra Haye e Tabanelli. Chi ha più voglia e fame me lo deve dimostrare durante la settimana”.

I convocati

Questa, quindi, la lista dei convocati dallo staff tecnico: 1. Bleve 2. Riccardi 3. Di Matteo 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 9. Tumminello 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 18. Saraniti 19. La Mantia 20. Falco 21. Felici 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 32. Milli.