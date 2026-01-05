Nardò da impresa in trasferta, la capolista Paganese cade al 91’

Impresa del Nardò sul campo della capolista Paganese. La formazione granata espugna il “Marcello Torre” grazie a una zampata di capitan D’Anna in pieno recupero, conquistando tre punti pesantissimi che valgono il decimo risultato utile consecutivo e l’ingresso in zona play-off.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo si affida al consolidato 4-4-2 con Galli tra i pali; Minerva e Tursi esterni difensivi, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e Addae, con Garnica e De Luca sulle corsie. In avanti D’Anna ed Elia.

Primo tempo

L’avvio è equilibrato, con ritmi alti e occasioni su entrambi i fronti. Al 12’ il Nardò costruisce la prima palla gol: D’Anna calcia di destro dal limite, ma Gallo risponde con un intervento sicuro deviando in corner. La Paganese replica al 15’: cross di Di Biagio sul secondo palo per Costanzo, che incorna ma trova un attento Galli, bravo a bloccare in due tempi. La capolista alza il baricentro e crea due nitide opportunità. Al 28’ Lombardi mette un pallone insidioso nell’area piccola, Galli è fuori causa ma Gigliotti interviene in anticipo e salva una situazione disperata. Al 42’ Labriola, dimenticato dalla retroguardia ospite, colpisce di testa da posizione ravvicinata, ma Galli compie un intervento prodigioso e tiene il risultato sullo 0-0, punteggio con cui si chiude la prima frazione.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un’altra iniziativa di Labriola al 66’, ma il suo destro è troppo debole per impensierire Galli. Il Nardò cresce alla distanza e sfiora il vantaggio in due circostanze con D’Anna: al 72’ il capitano si presenta davanti a Gallo ma alza troppo la conclusione; al 74’ ci riprova dal limite, ma il tiro termina alto. Gli uomini di De Sanzo prendono campo e all’81’ sfiorano il gol con Elia, che sul secondo palo trova la risposta decisiva di Gallo, autore di un intervento da applausi. La Paganese accusa il colpo e nel recupero crolla. Al 91’ Garnica sfonda sulla destra, mette un cross teso al centro e trova D’Anna, che con un piatto preciso batte Gallo e firma lo 0-1 definitivo. Non c’è più tempo: il Nardò porta a casa una vittoria di prestigio e di grande peso specifico.

Nel prossimo turno in programma domenica 11 gennaio, al “Giovanni Paolo II”, i granata ospiteranno il Martina in un match che può consolidare ulteriormente le ambizioni play-off.

SERIE D – Girone H: risultati 18ª giornata

Afragolese-Fasano 2-3 Barletta-Virtus Francavilla 0-0 Ferrandina-Fidelis Andria 0-0 Gravina-Nola 0-2 Manfredonia-Francavilla 1-0 Martina-Real Acerrana 1-1 Pompei-Sarnese 0-0 Paganese-Nardò 0-1 Real Normanna-Heraclea 0-2

CLASSIFICA

Paganese 34, Martina 32, Fasano 31, Barletta 29, Nardò 28, Nola 28, Afragolese 27, Fidelis Andria 27, Heraclea 26, Manfredonia 26, Virtus Francavilla 23, Gravina 22, Sarnese 22, Real Normanna 20, Ferrandina 20, Francavilla 18, Pompei 17, Real Acerrana 7

(Photo credits: Massimo Coribello)