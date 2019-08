Liverani guarda al debutto stagionale: “studiamo varie alternative. Mercato? Serve una punta forte”

Giornata di doppio allenamento per il Lecce che ad Acaya continua a preparare l’inizio della nuova stagione. A poco più di una settimana dal debutto ufficiale in Coppa Italia, i giallorossi sono ancora un cantiere aperto: il gruppo consolidato lavora agli ordini di Fabio Liverani da oltre un mese, ma la rosa necessita ancora di qualche ritocco.

Dal Sassuolo giungono voci confortati: il maxi-affare per i trasferimenti di Goldaniga, Dell’Orco e soprattutto Babacar sono in dirittura d’arrivo. Manca solo l’ok definitivo dell’attaccante senegalese, senza il quale salterebbe tutto.

In questa situazione mister Liverani cerca di fare il punto della situazione. Nel pomeriggio il tecnico romano ha incontrato i cronisti ribadendo come il gruppo stia crescendo in attesa di nuovi arrivi. “A livello di preparazione, i ragazzi sono a buon punto. Abbiamo lavorato bene, con continuità, e si sta formando un bel gruppo. Ci sono stati degli intoppi, come quelli di Mancosu (che potrebbe essere pronto per la prima di campionato) e dei nuovi Shakhov e Benzar, i quali hanno accusato ritmi diversi dal loro standard”.

L’assenza forzata di Mancosu sta costringendo il mister a cercare soluzioni alternative per la trequarti: “ad oggi potrei contare su Shakhov, o Lo Faso. Non è detto che non ci possano essere altre soluzioni, che stiamo studiando giorno per giorno. Ci sono alcune pedine duttili, come Vera che è un vero diamante grezzo. Stiamo lavorando per accelerare il suo processo di integrazione: ma è un calciatore di fascia, che propende per la spinta piuttosto che difendere”.

Il modulo resta quello che ad oggi la squadra conosce meglio e, una volta definita la rosa, saranno valutate anche le necessarie alternative.

Il punto sugli acquisti

Mercato? Abbiamo fatto il punto tecnico, e siamo in sintonia con la società, su quello che serve e su quello che invece dovrà essere il mercato in uscita. Cerchiamo un terzino destro, un centrale mancino, 1-2 attaccanti e forse anche una mezzala di fisicità. Non sono affatto preoccupato, al massimo posso preoccuparmi il 2 settembre. Babacar? Non commento i nomi. I tempi non dipendono da me. Di sicuro cerchiamo un elemento forte, di livello e di categoria, capace di alzare il tasso tecnico”.

Il debutto insomma si avvicina e il Lecce non ha in cantiere ulteriori amichevoli: “abbiamo tanti giocatori di movimento e in questa fase abbiamo preferito lavorare sulla tecnica e sulla tattica”, conclude Liverani.