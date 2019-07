Lecce, oggi la ripresa ad Acaya. Mercato: sfuma Venuti, si stringe per Dell’Orco+Goldaniga

Si torna a sudare sotto il sole del Salento. Il Lecce si ritroverà questo pomeriggio ad Acaya (ore 18) per dare il via alla seconda parte di preparazione pre-campionato dopo il ritiro in Valgardena. Dopo l’ultima amichevole vinta contro il Frosinone, ora i giallorossi guardano al primo impegno ufficiale della stagione, in programma domenica 18 agosto per il terzo turno di Coppa Italia.

In Salento faranno la loro prima visita i giovani Gallo e Lo Faso, mentre nelle prossime ore è atteso l’arrivo di Cristian Dell’Orco. Il difensore classe ’94 originario di Sant’Angelo Lodigiano, è in procinto di vestire la casacca giallorossa: proveniente dal Sassuolo, Dell’Orco gioca come terzino sinistro, ma nasce come difensore centrale.

Si tratta, quindi, di un elemento duttile, come piace a Liverani, in cerca della soluzione migliore ad ogni evenienza. Nell’ultima parte di stagione ha militato in prestito ad Empoli (12 presenze e 1 gol): in precedenza per Dell’Orco 20 presenze in tre anni col Sassuolo in Massima Serie, intervallate dal un brutto infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che comportò anche la lesione del legamento collaterale mediale e dei due menischi. Nei suoi inizi di carriera ci sono le maglie di Fiorenzuola, FeralpiSalò, Ascoli e Novara.

Il suo ingaggio fa tramontare definitivamente il ritorno a Lecce di Lorenzo Venuti: sembrava tutto fatto, ma la tournée negli USA ha convinto la Fiorentina, e soprattutto Vincenzo Montella, a voler puntare su di lui.

Ma non solo. Con la società dell’A.D. Carnevalo si lavora anche per Edoardo Goldaniga, centrale ma bravo anche sul versante destro nella difesa a 3. 87 presenze per lui in Serie A.

Si defila, così, Magnani che si avvicina al Brescia.

Sembra andare per il verso giusto, invece, la trattativa per portare Babacar in Salento. Sempre con il Sassuolo i contatti sono ben avviati e la sensazione è che l’affare possa sbloccarsi definitivamente da un momento all’altro.

Entusiasmo a mille

Dal fronte del tifo, invece, il sorteggio del calendario della prossima stagione ha innescato una vera e propria febbre giallorossa. Il debutto a “San Siro” contro l’Inter ha di fatto risvegliato definitivamente la voglia di calcio giocato. Nelle ultime ore è già partita una vera corsa verso Milano, con bus, aerei o treni.

In centinaia assisteranno alla ‘prima’ nella tana del Biscione allenato dall’ex Antonio Conte e c’è da scommettere che l’entusiasmo crescerà giorno dopo giorno. Lo testimonia anche il dato relativo alla campagna abbonamenti che ha già superato quota 15mila tessere emesse.