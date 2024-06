Balthazar Pierret a un passo dal Lecce, a breve le visite mediche

È Balthazar Pierret il primo acquisto di questa sessione di mercato dell’U.S. Lecce.

Dopo la riunione tra Saverio Sticchi Damiani e Pantaleo Corvino per stabilire il budget, la conferma di Gotti al quale è stato rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2026, la campagna del Lecce inizia a muovere i primi passi.

Si era cercato di portarlo nel Salento lo scorso gennaio, ma il suo trasferimento non si era finalizzato, adesso, invece, l’ingaggio è a pochissimi passi dall’essere concluso.

Voci di mercato, infatti, darebbero il calciatore in viaggio verso il capoluogo, dove, nel pomeriggio di domani dovrebbe svolgere le visite mediche, per poi siglare il contratto con la società di “Via Costdura”.

Mediano 24enne, ha vestito le maglie di Nizza Under 19 e Nizza B, U.S. Boulogne ed FC Dinamo.

Nell’ultima stagione ha giocato con il Qrm, in Ligue 2, totalizzando 30 presenze e cinque gol.