Pongracic, Pezzella, Umtiti. La difesa del Lecce cambia faccia, il bilancio del calciomercato

In due giorni Pantaleo Corvino ha cambiato la faccia del Lecce messo a disposizione di Marco Baroni. L’arrivo di Umtiti, Pongracic e Pezzella trasforma la difesa dei giallorossi in un reparto all’altezza della Serie 2022-2023. Se i calciatori renderanno o saranno messi in condizione di rendere per come ci si immagina, la difesa salentina pare essere attrezzata per una salvezza tranquilla.

Il Lecce ha scelto di cambiare dopo la promozione. Via i big che avevano vinto il campionato di Serie B, dentro i nuovi. Ci è voluto un po’, i tifosi hanno temuto un organico incompleto…ma adesso tutti i dubbi sembrano diradarsi. Il Lecce 2022-2023 sembra una squadra di tutto rispetto, almeno sulla carta. Già perchè poi c’è il campo, la tattica e soprattutto la testa dei giocatori.

Altro che giorni del ‘Condor’, inteso come Adriano Galliani, l’attuale direttore generale del Monza e prima ancora del Milan che nelle ultime ore di calciomercato era in grado di trasformare i sogni dei tifosi in realtà concreta sul rettangolo verde di gioco. Gli ultimi giorni del calciomercato, edizione 2022, stanno incoronando Pantaleo Corvino come un vero e proprio stratega in grado di migliorare la rosa messa a disposizione di Mister Marco Baroni dopo la decima promozione inSerie A.

Del resto le prime giornate di campionato hanno fatto capire a tutti, non solo ai tifosi ma anche e soprattutto agli addetti ai lavori, che la formazione del Lecce aveva bisogno di rinforzi più che adeguati per potersi giocare la permanenza in Seria A in una lotta per la salevezza con le altre squadre concorrenti che si concluderà all’ultima giornata del torneo.

Se in attacco Ceesay sta dimostrando di poter sostituire bomber Coda e Di Francesco con Strefezza sembrano essere all’altezza del loro ruolo, in difesa la partenza del capitano Fabio Lucioni aveva creato più di un buco, alla luce degli infortuni di Dermaku e Tuia. Blin e Baschirotto hanno fatto il loro e sono stati anche tra i più positivi delle ultime due gare di campionato con Inter e Sassuolo. Ma mancavavno i titolari, la difesa andava rafforzata. E così in poche ore Corvino ha regalato ai tifosi e soprattutto al Mister Marco Baroni, due centrali di qualità superiore (Pongracic e Umtiti) e un laterale sinistro di difesa che conosce la Serie A come le sue tasche: Giuseppe Pezzella.

Pezzella arriva dal Parma dopo un anno giocato a Bergamo con l’Atalanta di Mister Gianpaolo Gasperini dove è sceso spesso in campo da titolare.

A centrocampo, infine, Bistrovic, Askildsen e soprattutto Hjulmand danno ottime garanzie. Per non parlare di Falcone in porta che non è certo una sorpresa. Insomma l’undici titolare adesso sembra più che adeguato alla categoria. Servirà adesso la tattica, la grinta, la condizione fisica. Ma Baroni non può lamentarsi. Adesso tocca a lui!