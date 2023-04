Campionato di Serie A. La Salernitana rovina la festa scudetto del Napoli, pari tra Cremonese e Verona

Sembra proprio valere doppio la vittoria del Lecce di Baroni sull’Udinese di Sottil. Grazie al pareggio tra la Cremonese di Ballardini e l’Hellas Verona di Zaffaroni, infatti, i punti di distanza tra la terzultima in classifica e i salentini (arrivati a 31 punti) salgono a +4. Si complica ovviamente la situazione dello Spezia di Semplici raggiunto dai veneti a quota 27. La Cremonese era passata in vantaggio con Okereke, poi rimasta in 10 per l’espulsione di Quagliata, è stata raggiunta dai gialloblù grazie ad un eurogol di Simone Verdi.

Grave la sconfitta per 2 a 1 dell’Empoli contro il Sassuolo (doppietta in rimonta di Berardi) che inguaia i toscani di Zanetti a quota 32.

Fuori dalla lotta salvezza la Salernitana di Paulo Sosa che pareggia a Napoli per 1 a 1. Il gol di Diá rovina la festa scudetto degli uomini di Spalletti passati in vantaggio con Olivera. La festa rinviata a giovedì in quel di Udine. Nel lunch match l’Inter di Inzaghi aveva ribaltato per 3 a 1 la Lazio di Sarri.

La Sampdoria saluta ufficiosamente la Serie A perdendo 5 a 0 con la Fiorentina di Italiano, cosa che fa ancora più soffrire i giallorossi per quel maledetto pareggio interno causato dal gol di Jesè.

Tutti i testa-coda del turno infrasettimanale

Determinanti gli incontri del prossimo turno. Già, le partite dell’infrasettimanale del 3 maggio potrebbero emettere un po’ di verdetti. Mercoledì 3 maggio il Lecce andrà a Torino per sfidare la Juventus, lo Spezia a Bergamo per giocarsela contro l’Atalanta, il Verona ospiterà l’Inter di Inzaghi e la Cremonese andrà a fare visita al Milan di Pioli. Il giorno successivo, l’Empoli, in casa, incontrerà il Bologna di Thiago Motta. Sembra quasi che tutte le partite del fine settimana abbiano apparecchiato l’interesse per il prossimo turno. Va bene così! E il 7 maggio al Via del Mare c’è Lecce – Verona.