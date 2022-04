Serie B, vince il Brescia e perde il Monza. Lecce secondo, martedi turno infrasettimanale

La sconfitta che non ti aspetti. Il Monza di Giovanni Stroppa cade a Como sotto i colpi dei bomber Cerri e La Gumina e perde l’occasione di raggiungere in vetta la Cremonese di Fabio Pecchia bloccata in casa sul pari per 1 a 1 dalla Reggina di Mister Stellone.

Così la vittoria del Lecce di Marco Baroni vale doppio: i giallorossi incamerano i tre punti contro il Frosinone (gol di Coda, giunto alla 100ma marcatura) dopo quattro pareggi consecutivi e blindano il secondo posto. Nel turno infrasettimanale di martedì prossimo se la vedranno contro la Ternana di Lucarelli corsara a Cittadella grazie alla doppietta di Donnarumma.

Vince il Brescia di Mister Corini che liquida con un perentorio 2 a 0 il L.R. Vicenza di Cristian Brocchi (di Moreo e Pajac su rigore le reti). Mercoledì le ‘rondinelle’ andranno a fare visita al Pisa di D’Angelo reduce dalla cinquina subita in quel di Benevento. I brianzoli se la dovranno vedere in casa con l’Ascoli di Sottil che non smette di stupire (tre vittorie nelle ultime 4 gare). In coda l’Alessandria dà filo da torcere alla Spal, bloccandola sul 2 a 2. Il Perugia pareggia a Crotone grazie all’ennesimo gol di Olivieri.

Risultati 32ma giornata

Brescia – L.R. Vicenza: 2-0

Como – Monza: 2-0

Crotone – Perugia: 1-1

Benevento – Pisa: 5-1

Alessandria – Spal: 2-2

Ascoli – Pordenone: 1-0

Cittadella – Ternana: 1-2

Cosenza – Parma: 1-3

Cremonese – Reggina: 1-1

Lecce – Frosinone: 1-0

Classifica

Cremonese 60, Lecce 59, Pisa 58, Monza e Brescia 57, Benevento* 54, Ascoli 52, Frosinone 51, Perugia 47, Cittadella, Reggina, Como e Ternana 44, Parma 42, Spal 33, Alessandria 26, L.R. Vicenza e Cosenza* 24, Crotone 20, Pordenone.

*: una partita in meno.

Prossimo turno

Cremonese – Alessandria (martedì, 5 aprile 2022 – ore 19.00)

Pordenone – Frosinone (martedì, 5 aprile 2022 – ore 19.00)

Reggina – Benevento (martedì, 5 aprile 2022 – ore 19.00)

Spal – Cosenza (martedì, 5 aprile 2022 – ore 19.00)

Ternana – Lecce (martedì, 5 aprile 2022 – ore 19.00)

Parma – Como (mercoledì, 6 aprile 2022 – ore 14.00)

Cittadella – Perugia (mercoledì, 6 aprile 2022 – ore 19.00)

L.R. Vicenza – Crotone (mercoledì, 6 aprile 2022 – ore 19.00)

Monza – Ascoli (mercoledì, 6 aprile 2022 – ore 19.00)

Pisa – Brescia (mercoledì, 6 aprile 2022 – ore 19.00)