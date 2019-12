Verso Lecce – Genoa, il Giudice Sportivo conferma i due turni di squalifica per Lapadula. E ferma pure Rossettini

Il Giudice Sportivo non ne ha voluto sapere e ha deciso di confermare i 2 turni di squalifica per il centravanti del Lecce Gianluca Lapadula che era stato espulso dall’arbitro Mariani nei minuti finali della sfida tra i giallorossi ed il Cagliari di Rolando Maran. Se ai tifosi leccesi e a tanti commentatori imparziali sembrò eccessivo già il cartellino rosso, il Giudice Sportivo pensò bene di andarci pesante, comminando due giornate di squalifica e motivandole con una presunta testata del numero 9 nei confronti del portiere isolano, il danese Robin Olsen a cui furono date ben 4 giornate.

A nulla, evidentemente, è servito il ricorso presentato della società giallorossa che sperava in uno sconto di pena. Niente da fare! Le due giornate sono state confermate. Lapadula dopo l’assenza di sabato scorso all’Artemio Franchi nella sfida vittoriosa in cui in Lecce si è imposto sulla Fiorentina, dovrà restare fermo anche nel match contro il Genoa, squadra di provenienza dell’italo-peruviano che tanto avrebbe voluto giocare per dimostrare ai rossublu di essersi sbagliati, e tanto, nei suoi confronti.

Sono costati caro al Lecce quei minuti di nervosismo nel fine partita con la squadra del presidente Giulini ai quali si aggiunge anche la squalifica del centrale Rossettini – cominicata oggi dal Giudice Sportivo – che era in diffida e che ha rimediato il giallo con la Viola.

Verso Lecce – Genoa

Nella sfida contro gli uomini di Thiago Motta, fondamentale per la corsa salvezza e per mettere a debita distanza la squadra di Preziosi, il Lecce dovrà rinunciare al pilastro difensivo, che con Lucioni si sta dimostrando di indiscusso valore, e all’attaccante più in forma reduce da quattro gol in quattro partite e che nella sfida di Coppa Italia con la Spal ha fatto vedere di avere il piede caldo.

Un vero peccato. Liverani dovrà così puntare su Meccariello e La Mantia che comunque hanno dimostrato grande affidabilità.

Lecce – Genoa si giocherà domenica 8 dicembre, alle ore 12.30, allo Stadio di Via del Mare.