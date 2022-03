Lecce, avanti a piccoli passi. Attesa per il big match Pisa – Cremonese

Il Lecce procede a piccoli passi. Chi sperava in un allungo dopo le sfide con il Perugia di Alvini e il Brescia di Inzaghi deve ricredersi; i giallorossi di Marco Baroni raccolgono due pareggi e restano in testa aspettando la sfida del pomeriggio all’Arena Garibaldi tra Pisa e Cremonese (ore 15.30) dove si potrebbero riscrivere i destini della classifica.

Soltanto un 1 a 1, dunque, quello di ieri tra Lecce e Brescia. Non basta un eurogol di Strefezza a portarla a casa. Un grave errore di Plizzari in uscita (leggi le pagelle) causa un rigore che il portiere di scuola Milan para pure, prima di doversi arrendere alla ribattuta di Bisoli che brucia sulla corsa i difensori salentini. La squadra di Baroni gioca, tiene il pallino del match, ma non sembra mai di poter sfondare. Una sorta di incompletezza offensiva per dare la svolta alle partite che in tanti match è sembrata evidente. Purtroppo.

In attesa del big match Pisa – Cremonese, la 29esima giornata ha segnalato la vittoria del Monza per 4 a 0 sul L.R.Vicenza di Brocchi (gol di Sampirisi, Barberis, autorete di Pasini, Mancuso), del Frosinone di Grosso sull’Alessandria per 3 a 0 (gol di Barisic, Zerbin, e Canotto), del Benevento sul Crotone per 3 a 1 (doppietta di Moncini e Forte per i campani di Fabio Caserta, autorete di Vogliacco per i calabresi allenati da Modesto), dell’Ascoli in trasferta sulla Spal (gol vittoria di Buchel al 90′ dopo il botta e risposta di Collocolo per i marchigiani e Melchiorri per la compagine di Venturato), del Perugia corsaro a Reggio Calabria (gol di Burrai in pieno recupero). Va detto che la vittoria del Perugia non riesce a far rientare gli umbri tra le prime otto delle classifica, lasciandoli ancora in nona posizione, a +2 sul Cittadella (decimo) che ha fermato nell’anticipo il Parma di Iachini al ‘Tardini’.

Si torna in campo nel turno infrasettimanale che si giocherà tra martedì 15 e mercoledì 16.

Classifica

Lecce 54, Cremonese* 53, Brescia e Pisa* 52, Monza 51, Benevento 50, Frosinone 48, Ascoli 46, Perugia 45, Cittadella 43, Reggina 39, Ternana e Como 37, Parma 35, Spal 31, Alessandria 25, Cosenza 23, L.R.Vicenza 21, Crotone 16, Pordenone 13.

Prossimo turno

Benevento – Brescia (15.03.2022, ore 18.30)

Cittadella – Reggina (15.03.2022, ore 18.30)

Como – Ternana (15.03.2022, ore 18.30)

Cosenza – Lecce (15.03.2022, ore 18.30)

Crotone – Frosinone (15.03.2022, ore 18.30)

L.R.Vicenza – Parma (15.03.2022, ore 18.30)

Alessandria – Monza (15.03.2022, ore 20.30)

Ascoli – Pisa (16.03.2022, ore 18.30)

Cremonese – Pordenone (16.03.2022, ore 18.30)

Perugia – Spal (16.03.2022, ore 18.30)