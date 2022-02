Lecce – Crotone alle 15.30 al Via del Mare. Una vittoria per mettere alle spalle Pisa e Cremonese

Con Brescia-Frosinone, Cittadella-Benevento, Como-Cosenza e Lecce-Crotone, tutte in campo alle 15.30 e con capienza al 75% dei posti, si conclude la 24esima giornata del campionato di calcio di Serie B che vede appaiate in testa Cremonese e Pisa a 45 punti con due lunghezze di vantaggio sui giallorossi di Marco Baroni e sul Brescia di Pippo Inzaghi.

Se il Lecce dovesse vincere con i rosso-blu allenati da Mister Modesto si porterebbe dunque nuovamente al comando dopo tre pareggi consecutivi per 1 a 1, l’ultimo dei quali ad Alessandria nel turno infrasettimanale. I grigiorossi di Fabio Pecchia hanno pareggiato a Perugia, fermati sullo 0 a 0 dall’undici di Mister Alvini. Il Pisa di D’Angelo si è imposto per 2 a 1 a Monza con le marcature di Puscas e l’autogol di Pereira (di Valoti il momentaneo vantaggio dei brianzoli del patron Silvio Berlusconi).

Nelle partite del sabato spicca il successo della Ternana a Parma per 3 a 2 con il gol decisivo dell’ex leccese Pettinari. L’Ascoli scala la classifica battendo 3 a 0 l’Alessandria di Moreno Longo grazie anche a qualche incertezza del portiere piemontese Pisseri che, invece, contro il Lecce aveva effettuato parate incredibili come quella dell’ultimo secondo che aveva strozzato in gola l’urlo di Massimo Coda. Pari per 1 a 1 tra L.R.Vicenza e Spal (in gol Pepito Rossi) e terza vittoria di fila della Reggina di Roberto Stellone ai danni del rassegnato Pordenone.

Hjulmand e compagni hanno, insomma, una grande opportunità, quella di ritornare in testa e confermarsi poi nell’altra sfida infrasettimanale al Via del Mare contro il Cittadella di Gorin. Mister Baroni chiede di tenere alta la concentrazione e non si fida della classifica del Crotone (leggi l’intervista di presentazione del match). Atteso l’esordio dal primo minuto del centrale Simic al posto di Tuia e dell’esterno Ragusa. Confermatissimo al centro dell’attacco bomber Coda, atteso come non mai il rientro di Strefezza.

Capienza Stadio al 75%

L’ U.S. Lecce informa che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti statali (legge 18 febbraio 2022 n. 11) relativi alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, la capienza massima dello stadio comunale Ettore Giardiniero di Via del Mare, a decorrere dalla gara di campionato Lecce – Crotone è pari al 75% dei posti disponibili per ciascun settore (totale n. 22.457 posti).