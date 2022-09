Lecce, l’ira di Sticchi Damiani: ‘Non visti due rigori netti’. I giallorossi si sentono presi in giro da Pairetto e dal Var

Dopo il pareggio per 1 a 1 tra Lecce e Monza, a commentare gli errori arbitrali di Pairetto e del Var nella sala stampa del Via Del Mare intitolata a Sergio Vantaggiato si è presentato il solo presidente Saverio Sticchi Damiani per evitare che le dichiarazioni dei tesserati causassero provvedimenti disciplinari che i giallorossi non si possono permettere in vista della sfida del prossimo turno con la Salernitana di Nicola.

‘Sono il presidente di un club prestigioso che annovera tantissimi tifosi. Ho sempre provato a stemperare i toni, a glissare sugli errori arbitrali considerandoli ‘parte del gioco’. Stavolta, però, dinanzi alle sviste dell’arbitro e del Var dinanzi a due netti falli di mano del Monza in piena area di rigore non posso dire nulla perchè sarebbe una presa in giro. Ci mancano due calci di rigore ed è inspiegabile in tempi in cui l’ausilio della tecnologia dovrebbe essere determinante’.

Non si spiega la società di Via Colonnello Costadura come sia stato possibile che nessuno dal Var abbia richiamato Pairetto per metterlo in condizione di non fare l’evidente figuraccia che ha fatto. Un vero peccato, però, perchè il Lecce anche se non è sembrato sempre preciso (leggi le pagelle dei giallorossi) avrebbe meritato di battere il Monza, squadra evidentemente in crisi che tranne il gol di Sensi su punizione ha fatto ben poco per impensierire Falcone e compagni.

Un po’ per l’imprecisione di Baschirotto (colpo di testa fuori di millimetri) e Di Francesco (mancato aggancio su cross di Banda nella prima frazione), un po’ per i miracoli di Di Gregorio (decisivo sul colpo di testa di Gonzalez sul finire del match), un po’ per gli errori arbitrali al Lecce mancano certamente due punti. Baroni dovrà continuare a lavorare per trasmettere idee e concetti di gioco ad una squadra nuova che è stata completamente rifatta dopo la sessione estiva di calciomercato.

Non è la prima volta che Pairetto, andando in confusione con il Var, commette errori gravissimi per le sorti delle partite del campionato italiano di calcio. Indimenticabile il black out delle comunicazioni in occasione della sfida tra Spezia e Lazio nella scorsa stagione, quando una clamorosa svista arbitrale permise alla squadra capitolina di vincere contro i liguri in pieno recupero grazie ad una marcatura in evidente fuorigioco. Errori incomprensibili nell’era del calcio tecnologico che certamente saranno messi sotto la lente di ingrandimento di chi di dovere. Nessuno, però, potrà restituire a Baroni e compagni il torto subito.