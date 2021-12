Al Via del Mare, alle 16.15, Lecce – Reggina. Una vittoria per toccare la vetta. Probabili formazioni

Al Via del Mare va in scena una sfida tra due squadre in un momento di forma completamente opposto. La 16esima giornata del campionato cadetto mette di fronte il Lecce di Baroni che è in striscia positiva di risultati da ben 14 partite e la Reggina di Aglietti che arriva da tre sconfitte consecutive e cerca il colpaccio in terra salentina per far svoltare la stagione, dopo una settimana di ritiro e con il rischio esonero alle porte in caso di risultato negativo nel Salento.

Oltre alle assenze certe di Vera, Paganini e Tuia, Baroni sarà ancora alle prese col dubbio Coda: il bomber campano ha giocato solo uno spezzone di gara a Ferrara, nella strepitosa vittoria contro la Spal per via delle sue condizioni. In alternativa pronto nuovamente Olivieri. Ai suo lati Di Mariano e Strefezza, in mezzo al campo Majer, Hjulmand e Gargiulo mentre la retroguardia giallorossa sarà composta dalla coppia di centrali, ormai affiatata, Lucioni-Dermaku e sugli esterni Gendrey da un lato e dall’altro Barreca dopo aver trascorso l’ultima gara a riposo in panchina . Tra i pali confermatissimo invece l’estremo difensore brasiliano Gabriel. Un dubbio dell’ultima ora potrebbe essere piuttosto proprio quello su Di Mariano, con la possibilità che alla fine la spunti dall’inizio il talento spagnolo Rodriguez, riservando all’italiano un ingresso a partita in corso. Ma questa sembra essere più che altro una suggestione.

Baroni vuole un Lecce aggressivo che, come ha detto in settimana, sia all’altezza del calore dei suoi tifosi.

Nelle fila dei calabresi invece, il tecnico Aglietti è ancora senza Menez tra i convocati e con il dubbio Montalto; dunque la sua formazione dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. In porta Turati, come difensori ci saranno Lakicevic, Cionek, Stavropoulos e l’ex Di Chiara. Poi a centrocampo Hetemaj e Crisetig e alle spalle della punta centrale Galabinov il trio composto da Laribi, Bianchi, Bellomo.

Probabili Formazioni

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Strefezza, Olivieri, Di Mariano. All. Baroni.

REGGINA (4-2-3-1): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Laribi, Bianchi; Bellomo; Galabinov. All. Aglietti.