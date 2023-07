L’ex giallorosso Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli

Il nuovo direttore sportivo del Napoli di Aurelio De Laurentiis? L’ex ds giallorosso Mauro Meluso, che prende il posto di Cristiano Giuntoli passato alla Juventus dopo la rottura con il patron partenopeo, noto produttore cinematografico e quindi abituato ai colpi di scena, all’indomani della vittoria dello scudetto della stagione 2022-2023.

Battuta la concorrenza dell’ex milanista Ricky Massara, anche lui defenestrato dalla proprietà americana di Cardinale, toccherà a Meluso, sotto il coordinamento del presidentissimo e del suo staff, mettere a disposizione di Rudy Garcia, subentrato a Luciano Spalletti, la squadra in grado di confermarsi per la stagione in corso che giocherà con lo scudetto cucito sul petto.

Meluso è stato direttore sportivo del Lecce per 4 stagioni, contraddistinte da due promozioni storiche. La prima dalla C alla B nel 2018 e la seconda dalla B alla A nel 2019, entrambe targate Fabio Liverani, l’allenatore scelto dal ds giunto in Salento dal Cosenza. Meluso arrivò nell’estate del 2016 e il primo campionato della sua gestione fu interlocutorio. Andò via nel 2020, al termine del campionato che sancì la retrocessione dei giallorossi dalla A alla B. Lo screzio più forte con la tifoseria lo ebbe quando scelse di tesserare per il Lecce l’atleta Mino Chiricò non gradito dalla tifoseria.

La sua destinazione successiva fu La Spezia mentre in Salento iniziò l’era altrettanto vincente di Pantaleo Corvino.

A Mauro Meluso gli auguri dalla redazione di Leccenews24 che ricorda con stima e affetto un protagonista della recente storia giallorossa, che sempre si è distinto per disponibilità e signorilità.