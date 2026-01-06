Le pagelle di Lecce-Roma. Pierotti inguardabile, Maleh generoso, Gaspar disattento

Con due gol dei centravanti (Ferguson al 13′ e Dovbik al 71′), la Roma di Gasperini passa a Lecce e batte per 2-0 i salentini allenati da Di Francesco. Il Lecce tiene botta, non sfigura, si impegna…ma il gol è una chimera. E a pallone vince chi segna, semplice. Se poi ci metti che un imperdonabile Pierotti si divora al 58′ il gol del pareggio dell’ 1-1 quasi dalla linea di porta, colpendo la sfera in maniera indegna per un calciatore di Serie A… diventa consequenziale commentare una sconfitta.

La Roma si era presentata al Via del Mare in formazione rabberciata, ma ha potuto contare su un Dybala sontuoso che ha dispensato assist e passaggi illuminanti. Il Lecce è vittima delle sue lacune: Kaba fa rimpiangere Coulibaly ogni minuto che passa e Sottil non è in vena di dribbling. Gaspar si macchia su entrambi i gol romani: non tiene Ferguson (che si gira e segna), non fa scattare il fuorigioco sulla marcatura della punta ucraina. N’dri vivacizza l’attacco ma è troppo fumoso. Bravo Maleh, soprattutto nella prima frazione. Si finisce con un brutto nervosismo figlio della frustrazione.

Le pagelle

Falcone: 6

Danilo Veiga: 6

Gaspar: 5,5

Thiago Gabriel: 6

Gallo: 5,5

Ramadani: 6

dal 63′ Gorter: s.v.

Maleh: 6,5

Kaba: 5

dal 75′ Helgason: s v.

Banda: 5,5

dal 45′ N’dri: 6

Camarda: 6

dal 63′ Stulic: 5

Sottil: 5,5

dal 56′ Pierotti: 4,5