Sosta terminata per i calciatori giallorossi, al via la preparazione per la sfida contro la Lazio

Sono trascorsi oltre 15 giorni, dalla partita dei giallorossi contro la Sampdoria, giorno in cui, mister Marco Baroni, al termine della splendida vittoria contro la compagine blucerchiata, ha dato il “rompete le righe” e concesso una meritata pausa ai suoi ragazzi in vista della lunga sosta per permettere di disputare i campionati del Mondo, in corso di svolgimento in Qatar.

Uno stop criticato da molti tifosi, tenendo contro dello splendido momento di forma di capitan Hjulamnd e compagni, che negli ultimi tre appuntamenti del torneo, hanno conquistato la bellezza di sette punti, frutto del pareggio esterno con l’Udinese, il successo interno con l’Atalanta e, ripetiamo, l’altra vittoria ai danni della formazione genovese, allo stadio “Ferraris”.

Terminato il periodo di riposo, è arrivato il momento di scendere nuovamente in campo, ma solo per gli allenamenti, visto che, almeno per il Lecce, il primo impegno è per la giornata del 4 aprile contro la Lazio.

Riprenderà infatti, nella giornata di oggi la preparazione dei ragazzi di Baroni, che in mattinata, si ritroveranno presso l’Acaya Golf Resort per dare il via agli allenamenti in vista della compagine di Maurizio Sarri.

Un vero e proprio nuovo ritiro, che prenderà il via con una seduta nella quale si svolgeranno test in palestra.

Alcuni atleti, però non saranno presenti, in quanto Banda, Ceesay, Colombo ed Helgason, impegnati con le Nazionali all’inizio del periodo di sosta, si aggregheranno al gruppo due giorni dopo, giovedì 1 dicembre.

Dimissioni Cda Juventus

Intanto si abbatte la notizia sul campionato delle dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione della Juventus a seguito del caso plusvalenze. Una decisione così forte ha fatto pensare anche al succedersi di iniziative ben più gravi dal punto di vista giudiziario per le persone coinvolte. Staremo a vedere gli sviluppi per una società che è anche quotata in Borsa. Certamente si può dire che finisce l’era Agnelli e inizia quella Elkann.