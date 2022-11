‘Paru paru moi la sosta?’, i commenti dei tifosi dopo Sampdoria – Lecce e alla vigilia dei Mondiali in Qatar

Come era prevedibile le vittorie del Lecce di Marco Baroni prima contro l’Atalanta di Gasperini e poi in trasferta contro la Sampdoria di Stankovic hanno rianimato l’ambiente giallorosso dopo un periodo mesto che aveva toccato l’apica con la sconfitta di Bologna, quando i salentini allo Stadio Dall’Ara erano apparsi in stato confusionale tatticamente e moralmente.

L’euforia per i 3 punti contro i blucerchiati che mettono i giallorossi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione fanno ben sperare per la ripresa del campionato. Un torneo strano, stranissimo che ha vissuto una iper-concentrazione nei suoi primi mesi per poi regalarsi quasi 60 giorni di stop a causa dei Mondiali in Qatar, un campionato del mondo che, come è noto, non vedrà impegnata l’Italia di Roberto Mancini e spezza la passione domenicale dei tifosi.

I supporters del Lecce ovviamente non hanno mancato di commentare lo splendido periodo della squadra allestita da Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera. Non sono mancati quelli che hanno bacchettato la piazza per gli eccessivi commenti negativi dei giorni scorsi nei confronti dell’allenatore Marco Baroni: ‘E adesso non scrivete Baroni vattene? Adesso tutti muti?‘. Come sempre nel calcio i risultati sono il metro di giudizio dei protagonisti e le opinioni cambiano a seconda di come finiscono le partite.

Ma c’è anche chi invita ad abbassare i toni, ricordando quello che accadde con Fabio Liverani quando, prima della sosta da Covid, il Lecce era salvo e poi dopo la ripresa accadde l’irreparabile con una retrocessione certamente immeritata: ‘Calma, aspettiamo a festaggiare a fine anno. Non stiamo nemmeno alla metà del percorso. Incameriamo questi 7 punti nelle ultime tre partite e pensiamo al futuro, quando tutti si rafforzeranno‘.

Poi c’è pure chi ci scherza su, facendo riferimento alla catena di buoni risultati: ‘Avevamo preso lu iundulu…Paru paru moi la sosta?‘, facendo riferimento al bel trend dei giallorossi che magari avrebbe potuto proseguire anche nelle prossime settimane. Niente, il Mondiale in Qatar interrompe tutto, si riprende a gennaio e chissà che non arrivi pure qualche rinforzo. Tutte le critiche, fatte per il bene del Lecce, non possono essere messe sotto al tappeto, qualche consiglio sarebbe bene tenerlo a mente.

Ph. in copertina: P. Pinto