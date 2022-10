A Bologna va in scena la disfatta giallorossa, il commento di Baroni nel post gara

“Avremmo dovuto fare meglio nel corso del primo tempo, certo, la gara è stata un po’ condizionata dal rigore e dal raddoppio avversario evitabile, ma dovevamo fare meglio”, sono queste le prima parole di Mister Marco Baroni al termine della sconfitta del “Dall’Ara” a opera del Bologna (leggi la cronaca), una partita nella quale la compagine salentina, almeno nel primo tempo, ha dimenticato di scendere in campo e nella ripresa, nonostante la maggiore vivacità, non è mai riuscita a impensierire la retroguardia felsinea.

“Siamo migliorati nella ripresa grazie ai cambi (le pagelle), ma siamo stati condizionati anche dal punto di vista mentale.

Bisogna mettere immediatamente alle spalle questa sconfitta, analizzare la gara e ripartire dal secondo tempo.

Rodriguez, Di Francesco e Oudin sono entrati bene in partita, ci possono sempre essere cali mentali e per questo abbiamo bisogno di calciatori pronti a entrare subito in gara.

Nella ripresa la squadra è stata più pericolosa, perché i cambi hanno fatto bene sin da subito”.

La ripresa della preparazione in vista della partita contro la Juventus, è fissata per questo pomeriggio presso l’Acaya Golf Resort.