“Verremo fuori da questo momento, non dobbiamo mollare”, Baroni commenta la sconfitta di Firenze

A questo punto si spera che la sosta per le nazionali sia un toccasana per curare i mali di questo Lecce, alla quarta sconfitta consecutiva (la cronaca del match), aggiunti all’incapacità di segnare.

Si sperava in una svolta, in uno scatto di orgoglio, ma anche sul terreno di gioco dello stadio “Artemio Franchi”, i giallorossi escono con zero punti e una prestazione (le pagelle) che, anche in questo caso, non ha preoccupato più di tanto i padroni di casa, che dopo il vantaggio, si sono limitati e controllare la gara e prendersi il lusso di sbagliare tanto in fase offensiva.

“Paghiamo oltremodo gli episodi, ma continuo a essere fiducioso. La prestazione c’è, la squadra è accesa e determinata e cin queste componenti il gol, che non deve essere un’ossessione, arriverà”, ha affermato mister Marco Baroni nella conferenza stampa post gara.

“Non dobbiamo mollare, lo sbaglio tecnico ci può stare, ma abbiamo sempre sopperito con fiducia, prestazione fisica e mentale. Le partite possono essere decise da un episodio e noi dobbiamo essere in grado di crearla.

Adesso stacchiamo per un paio di giorni, ma non vedo l’ora che arrivi mercoledì per ritrovare i ragazzi. Siamo un gruppo giovane, che in allenamento va forte e non dobbiamo essere preoccupati.

I tifosi sono straordinari, sanno che questo è il nostro campionato e grazie a loro ci costruiremo l’opportunità di raggiungere l’obiettivo finale.

Non guardo la classifica e bisogna mantenere l’equilibrio anche quando arrivano i complimenti. La sconfitta ci dispiace, ma sono certo che la squadra verrà fuori”.

Il tecnico dei salentini ha concesso ai suoi ragazzi due giorni di riposo, la preparazione in vista della partita di Empoli riprenderà mercoledì pomeriggio presso l’avaya Golf Resort.