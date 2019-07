Alla scoperta del Milan di Giampaolo, tra problemi di bilancio e carenze di mercato

Quinto appuntamento con il viaggio alla scoperta delle avversarie del Lecce nella massima serie calcistica italiana. La squadra che andremo a conoscere oggi è una delle compagini più titolate al mondo, il Milan.

Le avversarie del Lecce: il Milan.

Il Milan ha provato in tutti i modi ad accedere alla Uefa Champion’s League, ma si è dovuto scontrare con la dura realtà di non avere ancora una rosa adeguata per le prime quattro posizioni. Così è giunto solamente il quinto posto. Anche loro, come i “cugini” interisti, hanno avuto parecchie problematiche, soprattutto economiche. Questa situazione non ha fatto altro che destabilizzare un ambiente già poco sereno. Ad aggiungere benzina sul fuoco, ci ha pensato l’Uefa che con i nuovo accordi sul “Financial Fair Play”, ha escluso, di comune accordo con il sodalizio, la formazione dalla prossima edizione della Uefa Europa League con la possibilità di far slittare all’anno 2021 il pareggio di bilancio che, a oggi, è negativo.

La nuova stagione.

Di conseguenza, i rossoneri devono prestare particolare attenzione nel mercato. Nessuna imposizione da parte della Uefa, se non quella di non spendere più di quanto s’incassi. Per adesso a far parte della rosa sono arrivati Bennacer e Krunic (Empoli) e Theo Hernandez (Real Madrid), tutti a titolo definitivo. Il che significa che presto ci saranno uscite per motivi di bilancio. Trasferimenti che si complicano, perché André Silva non ha superato le visite mediche con il Monaco per un problema ai tendini e quindi si cerca un altro club disposto a intavolare una trattativa sui 30 milioni. Si prova a piazzare anche Cutrone agli inglesi del Wolverhampton, ma il giocatore vorrebbe rimanere per giocare le sue chance con il nuovo allenatore Marco Giampaolo. Intanto il sogno rimane Angel Correa (Atletico Madrid).