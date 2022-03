Serie B, in vetta vince solo il Monza. Pareggi per Lecce, Brescia e Benevento

In attesa di Ascoli-Pisa, Cremonese-Pordenone e Perugia-Spal che si giocheranno mercoledì 16 marzo alle 18.30, la 30esima giornata del campionato di Serie B non modifica gli equilibri di testa. Lecce, Benevento e Brescia non riescono ad agguantare la posta piena e devono accontentarsi di 1 punto. Coglie l’occasione il Monza di Giovannino Stroppa che vince per 3 a 0 ad Alessandria (autogol di Di Gennaro, Ciurria, Gytkjaer) e si posiziona al terzo posto ad un punto dai salentini e dai toscani di D’Angelo.

Passano così agli onori della cronaca la debacle del Frosinone a Crotone (gol di Maric e Golemic) e il mezzo passo falso del Lecce a Cosenza che agguanta il pari al 96′ con Blin (leggi le pagelle dei giallorossi) dopo aver rischiato di perdere una sfida che doveva vincere (al vantaggio di Coda – che aveva fallito anche un penalty – erano seguite le marcature di Larrivey e Millico per la squadra di Bisoli padre).

2 a 2 anche il risultato finale di Brescia e Benevento: le compagini di Inzaghi e Caserta non riescono a superarsi. Al gol di Tello per i giallorossi sopraggiungono le reti lombarde di Bisoli figlio e Moreo. Spetta poi a bomber Forte riportare il segno X con una marcatura sul filo del fuorigioco.

Il Parma di Mister Iachini inguaia ancor di più il Vicenza di Brocchi grazie al gol di Tutino (per Simy e Pandev spazio soltanto nella ripresa). Pari a reti bianche tra Cittadella e Reggina e per 1 a 1 tra Como e Ternana.

Risultati giornata 30

Brescia-Benevento: 2-2

Cittadella-Reggina: 0-0

Como-Ternana: 1-1

Cosenza-Lecce: 2-2

Crotone-Frosinone: 2-0

L.R.Vicenza-Parma: 0-1

Alessandria-Monza: 0-3

Ascoli – Pisa (16.03.2022, ore 18.30)

Cremonese – Pordenone (16.03.2022, ore 18.30)

Perugia – Spal (16.03.2022, ore 18.30)

Classifica

Lecce e Pisa* 55, Monza 54, Brescia e Cremonese* 53, Benevento* 51, Frosinone 48, Ascoli* 46, Perugia* 45, Cittadella 44, Reggina 40, Parma, Ternana e Como 38, Spal* 31, Alessandria 25, Cosenza* 24, L.R.Vicenza 21, Crotone 19, Pordenone* 13.

*: una partita in meno

Prossimo turno (giornata 31)

Monza-Crotone (19.03.2022, ore 14.00)

Parma-Lecce (19.03.2022, ore 14.00)

Reggina-Cosenza (19.03.2022, ore 14.00)

Ternana-Alessandria (19.03.2022, ore 14.00)

Frosinone-Benevento (19.03.2022, ore 16.15)

L.R.Vicenza-Ascoli (20.03.2022, ore 14.00)

Perugia-Como (20.03.2022, ore 14.00)

Pisa-Cittadella (20.03.2022, ore 14.00)

Pordenone-Brescia (20.03.2022, ore 16.15)

Spal-Cremonese (20.03.2022, ore 16.15)