Aranceto sociale, serata evento per omaggiare la cucina salentina. Tre menù per degustazioni esperienziali

Squadra che vince non si cambia e l’Aranceto Sociale di via Merine a Lecce…raddoppia, anzi triplica! Tre, infatti, i menù che saranno presentati ai clienti nella serata-evento di venerdì 30 giugno a partire dalle ore 19.00.

Esperienze enogastronomiche made in Salento in un’atmosfera sensoriale al tempo stesso semplice e ricercata, in cui sedie e tavolini, appositamente improvvisati, si adattano al percorso capriccioso disegnato da alberi di arancio e di limone al chiaro di luna.

Assaggi, risate, chiacchiere in libertà e degustazioni territoriali che vanno dai prodotti da forno (pizzi, pucce, piscialette, frise, taralli), ai latticini (con il maestro casaro che realizza le sue creazioni e le sue piccole sculture a base di latte condividendole con gli avventori), agli hamburger di angus, alla frutta raccolta in giardino e alla birra artigianale dei maestri birrai salentini.

Menù n. 1

Guest star della serata la ‘piscialetta squagghiata‘, quella puccia tipica impastata con verdure e ortaggi che fa da scrigno per un succulento hamburger di angus sul quale si adagia la calda stracciatella. Ad accompagnarla mozzarelline doc, birra artigianale, una coppa di frutta e acqua fresca.

Menù n. 2

Reginetta del palato ‘le cozze piccinne‘ cucinate come facevano le nostre nonne nel secolo scorso e servite in coppette che esaltano il profumo e il sapore del condimento. Attorniano lo sfizioso piatto i pizzi salentini, la birra artigianale, le mozzarelline doc appena preparate dal casaro, macedonia di frutta e acqua fresca.

Menù n. 3

Per chi non vuole rinunciare alla pasta fatta in casa salentina, orecchiette e maccheroni freddi con stracciatella, pomodorini e basilico. E poi mozzarelline doc, insalata di frutta e acqua fresca.

Come prenotare

Il prezzo per tutti e tre i menù è di €20,00 per gli adulti ed € 12,00 per i bambini.

Si accede all’Aranceto Sociale esclusivamente per prenotazione al 389.899 7927. Le prenotazioni si concludono con l’esaurimento dei posti a sedere, perché la degustazione esperienziale richiede del giusto tempo e gli assaggi del maestro casaro, just in time, vanno goduti nello spazio dell’intera serata.

Il mercato territoriale ‘La Superette’

Un sogno che si trasforma in realtà quello di giovani salentini che, insieme al percorso di degustazioni in aranceto, danno vita a La Superette, il nuovo mercato territoriale del Salento. Un gruppo di giovani imprenditori ha deciso di mettersi insieme, di fare sistema, di promuovere l’economia del territorio. Il loro mercato fatto di bontà e di primizie si chiama ‘La Superette’, un omaggio alla memoria di quello che, decenni fa, fu il primo supermercato dei leccesi.

‘Sciamu alla Superette‘ si diceva quando si sceglieva quella nuova esperienza d’acquisto per fare la spesa. Una rivoluzione, come quella a cui vogliono dare vita ‘La Bontà del Contadino’ (frutta e verdura a Km 0, olio, vino, farina, legumi, prodotti da forno) e il ‘Caseificio La Fonte‘.

Durante o al termine della degustazione si potrà fare la spesa per il giorno dopo, acquistando prodotti genuini che hanno dentro il sapore e i profumi del Salento: prodotti da forno, verdure, ortaggi, legumi, olio, vino, birre artigianali, latticini.