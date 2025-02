“Nardò Experience”, pubblicato il bando per le iniziative di turismo esperienziale

Fare “esperienza” del territorio neretino, dei suoi prodotti, della sua cucina, dei suoi luoghi più significativi, attraverso escursioni, passeggiate, percorsi di trekking, iniziative enogastronomiche, visite guidate, itinerari in bicicletta sempre a contatto con la natura, con la storia, con i contesti più belli, sempre in relax e spensieratezza e con un occhio alla sostenibilità.

Tutto questo è Nardò Experience, un programma integrato di iniziative e servizi orientati al turismo esperienziale e sostenibile che l’amministrazione comunale ripropone anche per la primavera e l’estate 2025.

“La logica di fondo e la formula di Nardò Experience non cambiano – spiega l’assessore al Turismo e Marketing territoriale Giuseppe Alemanno – e le riproponiamo con convinzione in un programma di iniziative ed eventi orientati ai gusti e alle esigenze del turista che sceglie il nostro territorio. Cioè, quello che ama la natura, il relax, la cultura e il buon cibo, in generale che preferisce i ritmi lenti, l’approfondimento sui luoghi e le cose, il contatto nudo e crudo con i luoghi. Visto che ha funzionato, quindi, arriverà presto un calendario organico di appuntamenti che realizziamo soprattutto grazie all’iniziativa di operatori, associazioni e soggetti che operano sul territorio. È il modo più razionale e utile per tuffarsi nella città, nei suoi ritmi e nella sua bellezza, scegliendo il centro storico, il mare, il parco di Porto Selvaggio e ogni altro contesto prezioso che ci circonda”.

L’amministrazione comunale, dunque, stilerà un calendario condiviso e organico di tutte le iniziative e gli eventi, assicurando una capillare attività di comunicazione e di promozione dello stesso. Per questo, ha pubblicato oggi un avviso pubblico sul sito web del Comune, finalizzato ad acquisire apposite manifestazioni di interesse da parte di operatori e soggetti interessati.

Può partecipare chi, avente i requisiti di legge, è attivo sul territorio nell’ambito dell’organizzazione, promozione e realizzazione di iniziative ed eventi di valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-architettonico e turistico-culturale. Dovrà presentare una manifestazione di interesse, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata di copia di valido documento di identità, contenente illustrazione di dettaglio e cronoprogramma delle proposte di iniziative ed eventi. L’istanza dovrà pervenire – entro il 21 marzo alle ore 12 – a mezzo pec ([email protected]), raccomandata A/R, vettore autorizzato oppure tramite consegna a mano all’ufficio Protocollo (castello). Informazioni al numero di telefono 0833 838322 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected].