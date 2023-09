Addio o quasi all’estate. Nel Salento le vacanze continuano a settembre

Il settembre salentino si mostra turisticamente interessante, ma solo a fine ottobre avremo dati certi sulle presenze’. L’imprenditore turistico gallipolino Fernando Nazaro tira un primo bilancio della stagione estiva.

“L’estate sta finendo…….non è solo il refrain di una vecchia canzone di successo, è anche il tempo di un primo bilancio, nonostante il quadro sia ancora incompleto per quanto riguarda una stagione turistica dai tratti contraddittori.”

Lo afferma Fernando Nazaro, vice presidente della sezione turismo di Confindustria Lecce.

“Se da un verso è tangibile l’incremento delle presenze degli stranieri, dall’altro una diminuzione della presenza delle famiglie è risultata una condizione diffusa ed evidente, oltre ad una minore quota di ‘turismo interno’, perché dopo annate di vacanze in Italia, quest’anno i nostri connazionali hanno scelto di tornare all’estero. Ad ogni buon conto con l’ausilio del clima (si spera che il beltempo sia dalla nostra parte) si profilano ancora buone prospettive per settembre ed ottobre all’insegna di un’estate lunga più del solito. Aspettiamo la fine del ponte di Ognissanti per chiudere il bilancio e capire meglio la reale consistenza dei flussi”.