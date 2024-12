Il 2024 ha posto le basi per un nuovo turismo pugliese. Parola di Fernando Nazaro

Imprenditore, operatore turistico nel segmento alberghiero, Fernando Nazaro è stato uno dei personaggi dell’anno 2024. Fine anno, tempo di bilanci e di rilanci per una stagione nuova vocata al cosiddetto turismo totale, una dicitura accattivante ed originale che Nazaro utilizza per indicare il bisogno del territorio di ‘approfittare’ dell’intero patrimonio, in termini di disponibilità, che il Salento e la Puglia possono mettere in campo.

L’errore – dice Nazaro – sarebbe proprio quello di considerare il turismo un fatto stagionale o a carattere balneare. Io vengo da Gallipoli ma non mi sognerei mai di pensare Gallipoli unicamente come città di mare. C’è tutto un percorso incrociato fatto di tradizioni civili e religiose che consentono un’offerta pazzesca. Pensiamo al Carnevale e poi ai solenni riti della Settimana Santa, pensiamo al turismo naturalistico, del trekking o del benessere, a quello culturale, artistico e archeologico, ma pensiamo soprattutto alle tradizioni popolari che trasferiscono l’idea ai forestieri, specie agli stranieri, di un turismo di qualità, autentico ed unico.”

L’augurio conclude l’imprenditore è di saper cogliere le sfide del nuovo anno, anche e soprattutto in occasione del grande Giubileo del 2025 che fa del turismo religioso il punto di forza dell’Industria della vacanza, sotto il profilo spirituale e non solo. Auguri a tutti.