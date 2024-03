A Porto Cesareo attivata per l’estate la quarta tratta di bus navetta

A Porto Cesareo il servizio estivo di bus navetta si fa in quattro e copre l’intero territorio comunale.

Per il biennio 2024-2025, infatti, in via sperimentale, il servizio di trasporto pubblico nel periodo estivo si estenderà da Punta Prosciutto alla penisola La Strea, grazie realizzazione di una quarta e ultima tratta.

In questi mesi l’Amministrazione comunale con l’Assessorato al Turismo e gli uffici competenti è stata impegnata nella definizione di questo progetto al fine di garantire un ulteriore servizio a turisti e residenti per l’estate sempre più vicina.

Le linee

Le quattro linee saranno così suddivise:

Linea 1 Centro urbano; Linea 2 Torre Lapillo; Linea 3 La Strea; Linea 4 Torre Lapillo-Punta Prosciutto, di nuova istituzione

“Il Comune di Porto Cesareo – spiega il Sindaco Silvia Tarantino – nel corso degli anni è divenuto una rinomata località balneare e un importante centro di interessi culturali, ambientali, paesaggistici, storici. Un polo turistico capace di attrarre un numero di presenze importante da gestire anche in termini di servizi per arginare alcune problematiche legate ai flussi di traffico. Il trasporto pubblico è una risposta concreta”.

Un progetto in divenire, tarato man mano “ A seconda delle esigenze dei fruitori, ascoltandone le richieste, enucleando e gestendo diverse criticità. Il servizio di trasporto pubblico locale consente il collegamento delle zone nevralgiche del territorio in maniera adeguata, e in particolar modo unisce il centro urbano di Porto Cesareo alla zona dei lidi e alle spiagge libere, ad aree dove sono presenti parcheggi o punti di sosta”, precisa l’assessore al Turismo Barbara Paladini.