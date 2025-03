Gallipoli punta alla terza bandiera blu consecutiva, presentato il Piano d’Azione per la Sostenibilità

Gallipoli rinnova il suo impegno per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio presentando ufficialmente la candidatura per ottenere, per il terzo anno consecutivo, la prestigiosa Bandiera Blu. Un riconoscimento internazionale che attesta la qualità delle acque, dei servizi e delle politiche ambientali adottate, e che quest’anno rappresenta una sfida ancora più significativa. Quest’anno infatti, il Comune ha dovuto delineare una visione a lungo termine, presentando un piano d’azione triennale orientato alla sostenibilità e alla salvaguardia del patrimonio naturale. Un programma ambizioso, frutto di un intenso lavoro di pianificazione e progettazione, che tocca diversi ambiti strategici per il futuro della città.

“Criteri sempre più rigidi vengono imposti ai comuni che si candidano a Bandiera Blu. Il Comune di Gallipoli ha accettato la sfida di dotarsi di un Piano di Azione per la Sostenibilità 2025-2027 che racchiude le linee guida, target specifici e attività di monitoraggio a supporto del processo di transizione ecologico-ambientale: la nostra città di Gallipoli non è solo candidata per le sue bellezze naturali, ma anche per l’impegno della sua Amministrazione di farne una città sostenibile e accessibile, migliorando la qualità della vita e un attenzione particolare alla salvaguardia dell’ambiente, tutelando e valorizzando le aree verdi”, ha affermato la consigliera delegata all’Ambiente, Rossana Nicoletti.

Tra le azioni previste dal piano spiccano investimenti importanti sulla mobilità sostenibile, iniziative che mirano a ridurre l’inquinamento atmosferico e a promuovere un modello di trasporto più sostenibile. Parallelamente, il Comune si impegna nella cura e nella valorizzazione delle aree verdi, con progetti dedicati alla riforestazione urbana e alla creazione di nuovi spazi di socialità immersi nella natura. Il lavoro dietro questa candidatura è frutto di un impegno costante e condiviso, che vede la collaborazione tra istituzioni, associazioni locali e cittadini. Un percorso di crescita collettiva che guarda al futuro con responsabilità e visione.L’esito della candidatura è atteso per l’inizio di maggio, e Gallipoli si prepara a questa attesa con la consapevolezza di aver messo in campo progetti e iniziative capaci di rispondere alle sfide ambientali contemporanee. Un passo avanti verso una città sempre più sostenibile, accogliente e attenta al proprio patrimonio naturale.