Cultura, sport e lavoro: il benessere sociale passa dal Vizio del Barone a Caprarica

La qualità e il gusto sono i suoi elementi costitutivi, sperimentati con cura e attenzione in quasi 20 anni di storia. A Caprarica il ristorante Vizio del Barone è ormai garanzia di buona cucina e di benessere.

Antonio Aprile apre le porte ogni giorno ai palati più esigenti, nel rispetto della tradizione salentina e con qualche tocco innovativo che ci sta sempre bene, la sua locanda è il luogo di ritrovo per festeggiare eventi, ricorrenze, date importanti nella vita di ciascuno di noi.

Al “caldo” dell’atmosfera invernale e al caldo in senso stretto delle nostre estati il Vizio del Barone non fa mai mancare quel piacevole soffio di leggerezza, grazie ai locali ampi e spaziosi e, nella bella stagione, al giardino profumato ricavato in un frutteto dall’aria squisitamente tradizionale.

Pesce, carne, piatti di terra, piatti di mare, crudo, cotto, elaborato rivisitato e devoto ai canoni della cucina tipica, il menù del ristorante si fa trovare sempre pronto e agguerrito per 12 mesi all’anno.

La cifra stilistica del “Vizio” è diventata ormai la convivialità allargata, in questo ristorante si mettono in scena le attività di condivisione amicale e professionale attraverso le cosiddette cene sociali. È il luogo adatto per mettere sulla scena della buona tavola intese, accordi, sintonie e confronti.

Il Vizio del Barone è un rifugio dell’anima, a sera è il luogo dove concludere degnamente una dura giornata di lavoro, dove poter trasmettere tutto il proprio affetto ad una persona cara e dove socializzare e condividere desideri, passioni, amicizia.

Qualsiasi attività di carattere culturale, sportivo o lavorativo può essere esaltata dinanzi ai piatti della cucina salentina, per mantenere forti i vecchi rapporti e rinsaldarne di nuovi.

Il Vizio del Barone è a Caprarica di Lecce sulla via per Martano.