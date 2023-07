A Nardò “Chiese aperte” fino a tardi nel fine settimana

Anche per questa estate torna a Nardò “Chiese Aperte”, il servizio di accoglienza turistica nelle chiese del centro storico.

Con la disponibilità della diocesi Nardò-Gallipoli e il supporto della cooperativa sociale Ipso F.A.C.T.O. (in collaborazione con Archeoclub Nardò), sarà garantita l’apertura delle chiese nella fascia oraria compresa tra le ore 20 e le 22, ogni venerdì, sabato e domenica. Gli operatori faranno da guida nella visita e forniranno informazioni basilari sul luogo di culto e sulla sua storia. Il servizio partirà già nel prossimo weekend e terminerà il 3 settembre. Le chiese interessate sono la basilica cattedrale Maria SS. Assunta, San Domenico, San Giuseppe, Sant’Antonio, San Giovanni Battista e l’Immacolata.

“Anche in questa stagione estiva – spiega l’assessore alla Cultura Giulia Puglia – alcune delle più belle e importanti chiese del centro storico neretino resteranno aperte sino a sera per permettere a turisti e visitatori di scoprire questo profilo bellissimo del patrimonio architettonico e religioso della città. È una esigenza molto sentita dei vacanzieri italiani e stranieri quella di accedere alle chiese in orario serale, dopo una giornata al mare, al parco di Portoselvaggio o nell’entroterra, ed è giusto favorire quest’incontro tra i nostri ospiti e un pezzo significativo della bellezza di questa città”.