Mete italiane più gettonate per l’estate, nella top 10 di TripAdvisor c’è Ugento

«Summer Vacation Destinations 2019». Questo il titolo del report di TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo, che ha svelato anche quest’anno la classifica delle dieci mete (italiane e internazionali) scelte dai viaggiatori del Belpaese sulla base delle destinazioni che hanno ricevuto il maggior interesse di ricerche e prenotazione per la prossima stagione.

Vieste e Ugento tra le mete preferite dagli italiani

Per chi ha deciso di trascorrere le ferie “a casa”, senza superare i confini nazionali, nella top ten si piazzano due località balneari pugliesi. Fanno capolino, infatti, Vieste, che sale di quattro posizioni rispetto allo scorso anno sfiorando il podio di un soffio (4°) e Ugento, unica località salentina presente nella ‘graduatoria’.

La cittadina che si affaccia sul mar Jonio perde ben otto posizioni rispetto al 2018, ma resta ancora protagonista nell’estate degli italiani conquistando la decima posizione. Per ciascuna destinazione, TripAdvisor segnala cosa non perdersi una volta giunti nella località delle vacanze. Nel caso di Ugento, il sito ‘consiglia’ la Cripta del Crocifisso. «Non tutti la conoscono – si legge – ma merita una visita. Come altre località balneari italiane, oltre alle bellezze naturali, Ugento ha anche tante meraviglie culturali da offrire ai suoi visitatori».

Lo scettro va all’Isola d’Elba, la meta più gettonata in assoluto per il secondo anno consecutivo. Seguono Rimini e Riccione rispettivamente seconda e terza. In quinta posizione troviamo l’Isola d’Ischia seguita da Villasimius (6°) e Ricadi (7°). Roma, unica meta non balneare nella Top 10 italiana, fa il suo ingresso in ottava posizione seguita da San Vito Lo Capo (9°).

Spagna e Grecia al top tra chi andrà all’estero

Per i viaggiatori che hanno preparato la valigia per trascorrere le ferie all’estero, spiccano ancora le isole spagnole e greche, protagoniste indiscusse delle vacanze. Creta apre la classifica in prima posizione e rimanendo in Grecia troviamo Santorini sul terzo gradino del podio e Rodi in quinta posizione. Per la Spagna, invece, medaglia d’argento con Maiorca e quarta e sesta posizione rispettivamente con Ibiza e Minorca.

Ma non c’è solo il mare nei programmi di viaggio estivi degli italiani che varcheranno i confini nazionali: Londra è settima nella Top 10 seguita da New York ottava e da Parigi che chiude la lista in decima posizione. New entry rispetto allo scorso anno Sharm El Sheikh in nona posizione che torna ad attirare l’interesse dei viaggiatori del Bel Paese.

«Tra conferme e new entry il Summer Vacation Destinations Report offre una panoramica sulle tendenze di viaggio degli italiani per la prossima estate – ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia – Che si tratti di una meta di viaggio visitata per la prima volta o di una destinazione già conosciuta, TripAdvisor è lo strumento ideale sia prima di partire sia in destinazione grazie alla app, per trovare ottimi consigli su attività, ristoranti e alloggi perfetti per le esigenze di ogni viaggiatore».