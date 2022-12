Capodanno, Lecce ‘saluta’ il vecchio anno con una festa in piazza

Non c’è Capodanno senza musica, rigorosamente in piazza. Sono sempre più le persone che evitano i cenoni di fine anno a più portate (forse perché già ‘appesantiti’ dai pranzi di Natale) e scelgono di trascorrere il 31 dicembre tra la gente, con il cielo a fare da sfondo. Non c’è città che non organizzi un concerto o un evento per salutare il nuovo anno. Anche Lecce si prepara al countdown con una festa nella splendida location di piazza Libertini. Un appuntamento imperdibile per chi vuole trascorrere la notte di San Silvestro a ritmo di musica.

L’appuntamento è fissato alle 21.00, quando sul palco si alterneranno alcuni degli artisti più apprezzati del nostro territorio: i Bundamove, Antonio Castrignanò, Enzo Petrachi, Cesko e Puccia, Cinzia Marzo, Giorgio Doveri, Mundial (il nuovo progetto di Carmine Tundo con Roberto Mangialardo e Alberto Manco) e Donatello Pisanello per Officina Zoè. Apriranno la serata i giovani leccesi Ade & Mufu e Castromassi Dj set. A presentare l’evento in attesa del conto alla rovescia sarà Tony Tinelli.

Capodanni in Puglia

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Lecce in collaborazione con Molly Arts Live, rientra nel progetto «Capodanni di Puglia» un cartellone di eventi pensato dalla Regione Puglia – attraverso l’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) PugliaPromozione – per accendere i capoluoghi nei giorni clou di festa. Sono tanti i turisti che hanno scelto l’inverno per scoprire le bellezze di questa terra che ha tanto da offrire anche quando finisce la bella stagione. La parola d’ordine è programmazione di qualità. Il progetto è stato presentato nella sede della Presidenza della Regione Puglia dal governatore Michele Emiliano e dal direttore di Pugliapromozione Luca Scandale insieme a sindaci e assessori delle città capoluogo coinvolte. Per il Comune di Lecce era presente l’assessore allo Spettacolo Paolo Foresio.

«Abbiamo scelto per Lecce una vera e propria festa di piazza – dichiara l’assessore Foresio – per celebrare l’arrivo del nuovo anno e lasciarci alle spalle, si spera definitivamente, questi ultimi due anni di pandemia. Lo abbiamo fatto coinvolgendo alcuni fra gli artisti più rappresentativi e coinvolgenti del nostro territorio che ringrazio per la disponibilità e per l’entusiasmo con cui hanno sposato l’idea. Un ringraziamento alla Regione Puglia e a Puglia Promozione che anche quest’anno, come già accadde nel 2019, hanno deciso di puntare sui Capodanni di Puglia, proposte diverse, ma coordinate su come trascorrere la fine dell’anno e festeggiare l’arrivo del nuovo nei capoluoghi regionali. Un modo per consentire a tutti di aspettare il nuovo anno partecipando ad una grande festa, in piazza. Ci vediamo in Piazza Libertini».