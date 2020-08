Vacanze in arrivo per gli italiani: gli indispensabili che non possono mancare in valigia

In molti pensavano che la pandemia avrebbe fermato la voglia di vacanza. Invece, sono tantissimi gli italiani che attualmente si dichiarano pronti a partire: certo, questo virus cambierà le abitudini di molti, ma nessuno sembra voler rinunciare a un po’ di meritato riposo. Un classico pre-partenza, però, è ricordarsi all’ultimo di aver dimenticato qualcosa di indispensabile a casa: ecco allora la perfetta check list delle cose che non possono mancare in valigia, in modo da assicurarsi di non aver dimenticato nulla di importante.

Documenti

Sembra scontato, ma non lo è. Bisogna fare attenzione ad avere sempre con sé tutti i documenti necessari per il viaggio, dalla carta d’identità al passaporto, a seconda del Paese di destinazione. Non meno importanti sono anche le stampe delle varie prenotazioni o, se si vuole risparmiare sulla carta, meglio raggruppare i file delle ricevute sul cellulare.

Mascherina

Diventata oramai essenziale, in questo particolare momento non bisogna mai dimenticare di portare con sé una mascherina. Anzi è meglio averne qualcuna in più visto che, quello che ormai è divenuto un vero e proprio accessorio, è ancora obbligatorio in aereo come in ogni luogo chiuso. Quindi ad oggi la mascherina rappresenta il primo vero accessorio da mettere in valigia.

Farmaci

Ci sono dei farmaci che è necessario avere sempre con sé quando si viaggia. È importante essere previdenti, avere il prodotto sottomano darà infatti la possibilità di una cura tempestiva. E se prima del viaggio tra le mille cose da fare passare anche in farmacia rappresenta un impegno gravoso, possiamo evitare l’inutile dispendio di tempo cercando i prodotti da banco e ordinandoli direttamente online, facendoseli quindi spedire a casa in tutta comodità. Tra questi non vanno assolutamente dimenticati quelli più indispensabili nei momenti di difficoltà, come analgesico, tachipirina, collirio, caramelle per il mal di gola, imodium. Potrebbe inoltre essere utile qualche bustina di magnesio e potassio.

Il beauty case con i prodotti per l’igiene personale

Gli oggetti indispensabili per il viaggio sono tutti da destinarsi nel beauty case, che possibilmente non dovrà essere troppo grande, in modo da evitare che vada a occupare spazio inutile. Immancabili nel kit personale sono spazzolino e dentifricio, spazzola e pettine, rasoi, detergente per il viso e gli occhi, deodorante e profumo, crema viso e corpo e i trucchi. Un’attenzione particolare poi dovrà essere dedicata agli ormai necessari detergenti e disinfettanti per le mani.

Sacchetti per vestiti sporchi

Sono tra i più dimenticati, ma anche tra gli oggetti più utili. Avere infatti a disposizione i sacchetti, ci permetterà di separare gli indumenti puliti da quelli sporchi, rendendo più igienica la nostra valigia. È un modo molto funzionale di organizzarsi considerando che, soprattutto se il viaggio prevede più spostamenti, gli abiti saranno costretti al chiuso in uno spazio molto ristretto. E visti gli effetti sul corpo dell’afa estiva, tenere gli indumenti puliti insieme a quelli sporchi non è proprio una buona idea.

Se siete quindi anche voi tra i fortunati che stanno per partire, con la lista di oggi sarete in grado di farlo in tutta tranquillità!