A Porto Cesareo donata una sedia per bagnanti con disabilità

Festa grande questa mattina a Porto Cesareo, presso la spiaggetta Io Posso, giunta alla terza estate di attività.

Si è svolta infatti un vero e proprio evento della solidarietà con la donazione di una sedia galleggiante per persone con diverse abilità nell’ambito del progetto Nite City for Children-Angeli di quartiere-Figli in paradiso, dotata di cinture di sicurezza. La donazione è stata possibile grazie al contributo totale di Links per la Vita

“Ci siamo ritrovati presso la spiaggia che tante soddisfazioni in termini di presenze e gradimento dell’utenza ha registrato dal momento dell’inaugurazione a oggi e abbiamo ricevuto questo dono meraviglioso”, commenta a caldo l’assessore al ramo Barbara Paladini, promotrice dei progetti spiagge accessibili.

Un altro passo in avanti a poche ore da un momento speciale. Domani infatti Porto Cesareo e Io Posso , faranno il bis. Anche Torre Lapillo, infatti, avrà il suo lido attrezzato per persone con disabilità, grazie alla ormai consolidata collaborazione con Io Posso Appuntamento alle 19:00 in via Magellano angolo via Paganini.

“Un’emozione bella che non ti fa sentire la fatica, che cancella ogni difficoltà e annulla il rumore e il fumo delle critiche, quel sentimento che sa di condivisione, abbraccio, futuro. Sono piccoli sogni possibili, passi doverosi, che prendono forma e diventano realtà”, commenta il sindaco Silvia Tarantino