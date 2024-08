Rinnovare il brand Salento sarà la sfida dei prossimi anni

Ce n’è voluto ma alla fine l’estate ha confermato le attese, con qualche sorpresa gradita. Se luglio ha lasciato dietro di sé qualche strascico di insoddisfazione, agosto ha restituito tutto con gli interessi, incoraggiando una fine d’estate all’insegna del tutto esaurito, con ottime prospettive per settembre e ottobre. Parola di Fernando Nazaro, vice presidente di Confindustria turismo Lecce, che sabato sera ha partecipato, insieme alle autorità politiche, amministrative, militari e religiose, alla solenne processione dei santi patroni Oronzo, Giusto e Fortunato a Lecce, presieduta da monsignor Michele Seccia arcivescovo metropolita.

La città ha mostrato in tutto il suo splendore il connubio forte tra le bellezze del Barocco e le presenze dei turisti. Se da un lato la stagione è partita lentamente, dall’altro ha dimostrato un’accelerata capace di recuperare almeno per buona parte numeri e dati. Su questo punto Nazaro non ha dubbi, anche perché la sua Gallipoli -dice- mostra ancora la freschezza della capitale del turismo pugliese e del sud Italia, tuttavia occorre senza dubbio rinnovare il brand Salento che negli scorsi anni ha beneficiato delle azioni di promozione svolte agli inizi degli anni 2000 ma che adesso ha bisogno di ben altro, ha bisogno di un coordinamento efficace, ha bisogno di pacchetti integrati in grado di attrarre il cliente più esigente e ha bisogno di tanta attività di comunicazione e promozione per dimostrare che questa terra è veramente fra le più belle accoglienti di tutto il Mediterraneo.