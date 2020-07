Decreto Rilancio, approvato l’emendamento che proroga al 2033 le concessioni demaniali

“Giustizia è fatta! Tra le misure urgenti per le imprese e l’economia, il Decreto Legge Rilancio ha previsto un emendamento, consentendo la tanto agognata proroga al 2033 delle concessioni demaniali. La Commissione Bilancio ha infatti approvato, in sede parlamentare, tale, fondamentale modifica al provvedimento.

Adesso è il momento di dare certezza e stabilità al comparto balneare, con ammodernamenti e investimenti che sicuramente produrranno un importante benessere per centinaia di lavoratori. Speriamo che, una volta per tutte, venga finalmente innovata anche la responsabilità dei vari Enti autorizzativi”, con queste parola Mauro della Valle, Presidente di Federbalneari Salento, commenta l’emendamento all’interno del Decreto Rilancio, grazie al quale le concessioni demaniali verranno prorogate fino al 2033.

“Il comparto balneare, grazie al differimento della scadenza dovrebbe saldare alla concessione demaniale i suoi relativi titoli autorizzativi e il prosieguo dell’attività senza dover rimuovere le strutture per soli 3 mesi all’anno. Soltanto così ci sarà un vero salto di qualità delle Imprese sul demanio. Siamo soltanto all’inizio di un percorso di una vera ‘Blue Economy’ e la Puglia, potrebbe essere la prima regione d’Italia, turisticamente parlando, se finalmente si volesse per esempio affrontare come si deve il problema dell’erosione costiera.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Presidente di Federbalneari della sezione di Fasano, Leonardo de Leonardis: “C’è grande soddisfazione, questo è un risultato che tranquillizza e stabilizza i concessionari, favorendo maggiori investimenti, in un settore trainante per il turismo nazionale e mondiale. Ottimo risultato, non di colore politico, vista la compattezza di maggioranza e opposizione”.

A questo punto titolari dei lidi balneari potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo, scongiurato il timore di dover smontare le strutture, facilmente o difficilmente amovibili che fossero.