“Quandu ria la fica, lu milune va se ‘mpica”. Salutiamo l’anguria, la regina dell’estate

C’è chi la chiama cocomero, chi melone di acqua, chi papone o zio parroco. Qualsiasi nome si usi, l’anguria è la regina dell’estate. Quando il caldo comincia a diventare “insopportabile”, non c’è niente di più dissetante e rinfrescante di questo frutto dalle origini antichissime e dalle tante proprietà benefiche e nutritive. Un ‘dolce’ irresistibile, gustoso, che profuma d’estate e rende tutto più buono, in tavola come in spiaggia, dove non manca mai.

Composta da 90% e più di acqua, contiene pochissime calorie. Dona un senso di sazietà e, a dispetto del sapore dolciastro, ha pochi zuccheri. Per questo, è perfetta per chi sta seguendo una dieta. Anzi è uno dei frutti più indicati per perdere peso, purché non si esageri con la quantità (ed essendo povera di fibre è consigliato associarla ad una fonte di proteine, come lo yogurt greco o grassi).

Ma i benefici non finiscono qui. Chi lo avrebbe mai detto che è anche un energizzante? Ricca di vitamine, potassio e magnesio è un’ottima alleata per combattere il senso di affaticamento. Mangiare una fetta al giorno può avere un effetto positivo anche sulla qualità del sonno, favorendo la produzione di serotonina che durante le ore serali aiuta a rilassarsi e a prendere sonno più velocemente.

Se il licopene , che gli regala il suo splendido colore rosso, ha un forte potere antiossidante, la citrullina, un aminoacido “afrodisiaco” presente nella scorza che di solito si scarta, rende il cocomero un “frutto della passione”. Secondo uno studio, la citrullina, grazie all’azione di alcuni enzimi, si trasforma in arginina, una sostanza che può aumentare le capacità amatorie degli uomini.

E ancora rinforza le ossa e il sistema immunitario grazie alla vitamina C, protegge il cuore, depura l’organismo, migliora l’aspetto della pelle grazie ai carotenoidi di cui è ricca, aiuta a proteggere i capelli.

Cos’altro aggiungere? L’anguria è la regina dell’estate… ed ora concediamoci una bella fetta perché la stagione sta per finire come recita un noto proverbio popolare. «Quandu ‘rria la fica, lu milune va se ‘mpica», quando maturano i fichi, le angurie non sono più buone si dice.