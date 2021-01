Un aperitivo direttamente a casa con il Prosciutto di San Daniele

In questo tempo incerto di chiusure e riaperture bisogna sapersi aprire ad esperienze nuove che alleggeriscano la vita quotidiana. Nel settore della ristorazione, molte realtà sono state indotte a rivedere i piani e ad adattarsi ad un modo diverso di proporre al pubblico la propria offerta. “Sicurezza igienica” è diventata una delle parole d’ordine e una delle chiavi fondamentali non solo per continuare a fornire un buon servizio ai clienti, ma anche per ripartire mantenendo lo stesso livello di qualità.

Per venire incontro alle esigenze del cliente, si è dato nuovo vigore al mercato del food delivery, cioè della consegna a domicilio di pasti preparati in ambiente di ristorazione. Il contatto con il consumatore avviene tramite la piattaforma online o per telefono, e una volta partita la richiesta sarà compito del ristoratore portare a termine con soddisfazione il compito.

Dalla volontà di supportare il settore della ristorazione nasce il progetto Aria di San Daniele @Home: il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha scelto la via del food delivery per portare nelle case degli italiani delle food box dedicate all’aperitivo a base di Prosciutto di San Daniele.

Un progetto food e un impegno concreto verso il settore della ristorazione

Quattro anni fa nasceva il tour gastronomico Aria di San Daniele, un’iniziativa food dedicata a far conoscere uno dei prodotti simbolo del Made in Italy, un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Oggi è avvenuto un cambio di prospettiva: se le persone non possono recarsi nei locali per scoprire questo prodotto, sarà il San Daniele DOP ad andare nelle case delle persone. Ed ecco che è nata l’esperienza valoriale, di gusto e convivialità Aria di San Daniele @Home, iniziativa di food delivery che porta direttamente nelle case degli italiani l’aperitivo gourmet.

Un progetto non solo dedicato al food, ma volto a sostenere il settore della ristorazione: tutti i ricavati derivati dalla vendita delle box aperitivo andranno direttamente ai ristoratori che hanno preso parte all’iniziativa.

Relax e gusto: arriva l’aperitivo a casa anche nel Salento

Aria di San Daniele @Home con la sua food box è disponibile in 5 ristoranti di Lecce e vuole diventare il protagonista del momento dell’aperitivo nei salotti del capoluogo salentino. Quale miglior momento dunque per gustarsi dell’ottimo San Daniele DOP? L’aperitivo nella formula “at home” diventa un momento di prezioso svago e di relax e un modo per condividere con i propri cari (magari in videochiamata) un assaggio di un’eccellenza food come il Prosciutto di San Daniele.

L’happy hour con il progetto ‘Aria di San Daniele @Home’: come funziona?

Vediamo ora il contenuto delle sfiziose box. All’interno della food box, realizzata in materiale eco-sostenibile, c’è tutto il necessario per l’aperitivo per due persone da gustare direttamente a casa e include: Prosciutto di San Daniele in vaschetta monouso, pane, grissini e vari finger food prodotti dal locale, birra o vino, e tutto l’occorrente per un aperitivo conviviale in stile “Aria di San Daniele”. Un aperitivo con i fiocchi da gustare a casa e condividere (in forma virtuale) con gli amici lontani per brindare insieme.

Il progetto dedicato alle food box aperitivo è iniziato il 1° dicembre 2020 e ha toccato già 7 città italiane tra cui Lecce. Ma come acquistare la vostra speciale food box gourmet a base di San Daniele Dop? È davvero molto semplice: vi basterà cliccare sul portale aperitivosandaniele.it, consultare le box disponibili e scegliere la vostra preferita. Potrete dunque scegliere se ritirare nel locale oppure se optare per il delivery direttamente a casa.

Al momento il servizio di food delivery a domicilio è attivo in tutto il comune e nelle frazioni di San Cataldo e Torre Chianca (cap 73100). A questo punto dovrete semplicemente inserire l’orario e la data e attendere il vostro aperitivo.

Ma le sorprese non finiscono: c’è anche la gift box da regalare

Volete sorprendere i vostri amici o i parenti? Non c’è niente di meglio di regalare Aria di San Daniele @Home Gift Box, un dono squisito da condividere con chi amiamo. Ecco come fare: dovrete semplicemente acquistare la Gift Card e cliccare sull’opzione regalo. Dopo aver concluso l’acquisto riceverete una mail con un codice da fornire al fortunato beneficiario della box.

Non vi resta che scegliere (o regalare) la vostra food box e dare vita al vostro aperitivo “at home”.