Nasce l’Uber del food delivery, SottoCuoco disponibile su computer e smartphone

Nasce la prima startup nel campo del food delivery. SottoCuoco è stato presentato oggi presso la città del Gusto del Gambero Rosso, in piazzetta Panzera. Dopo una sessione di cucina con la chef Alessandra Civilla, la conferenza stampa tenuta da Barbara Politi, Fondatore e Direttore Operativo di SottoCuoco lancia ufficialmente la piattaforma, disponibile da oggi 4 febbraio e disponibile come App per Android e IOS. La prima community di food delivery mette in contatto gli appassionati di cucina e gli utenti che vogliono provare dei piatti interamente fatti in casa.

L’App nasce dalla collaborazione tra di Barbara Politi e del Centro di Ricerca e sviluppo di Roma “Spazi Comuni”, che fa dello sviluppo di piattaforme software innovative la sua attività principale.

Come funziona

L’idea di fondo è abbastanza semplice, ma sicuramente innovativa. La piattaforma mette in contatto i cuochi amatoriali che vogliono esprimere la loro passione culinaria e, perché no, farne un’attività lavorativa e quegli utenti che vogliono provare del cibo preparato in casa. Questi utenti, le Forchette, sono tutti coloro che vogliono provare la cucina locale “handmade”, perché stanchi di mangiare fuori o incuriositi da ricette caserecce. I SottoCuochi saranno imprenditori di se stessi, proponendo un menu personale e ricevendo delle recensioni a seconda del gradimento dell’utente.

Una formula interessante che raccoglie la lezione di Uber e che si inserisce in un mercato in costante crescita, quello del food delivery con 4,4 milioni di italiani. SottoCuoco propone “un servizio di lusso a prezzi contenuti, accessibile a tutti”, interviene durante la conferenza Matteo Achilli, fondatore di Egomnia, la startup di e-recruiting. Quella di SottoCuoco è “un’impresa sociale”, con l’obiettivo di coniugare la passione dei cuochi amatoriali alla creazione di nuovo posti di lavoro nell’era del digitale.

“L’idea di ordinare del cibo fatto a casa da portare a casa è un’idea più intrigante di una ordinazione al ristorante”, continua Patrizia Pellegrino, protagonista della commedia Ricette d’Amore, per l’occasione rivisitata. SottoCuoco porta la gastronomia locale in un mercato già ampio, innovando la tradizione con la digitalizzazione per fornire “servizio a 6 stelle”, conclude Giuseppe Lupelli, Sales Account Manager Sud Italia MSC Crociere, partner del nuovo servizio.

SottoCuoco sarà presentato in un tour dedicato in molte piazze pugliesi e non solo, tra le quali Gallipoli, Brindisi, Roma e Milano.