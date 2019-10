Biscotti ai fichi, una fragrante bontà dal cuore morbido

La stagione dei fichi è ormai archiviata, ma con la marmellata si possono preparare dei buonissimi biscotti, resi famosi da una nota marca che ha lanciato sul mercato una versione tutta sua di questa bontà. Lo scrigno fragrante di pasta frolla nasconde un cuore tenero dall’inconfondibile sapore ‘zuccherino’ che solo questo frutto sa dare.

La ricetta dei biscotti ai fichi

Amatissimi dai grandi e anche dai bambini, i biscotti con la marmellata di fichi sono facilissimi da preparare e basta un po’ di creatività per ‘arricchire’ la ricetta base. Si può aggiungere al ripieno la granella di noci o nocciole, dei pinoli o dei biscotti tritati per dare croccantezza. Noi, abbiamo usato un ingrediente segreto: i fichi secchi. Un tocco in più, provare per credere.

Ingredienti

250 gr di farina 00

75 gr di zucchero

65 gr di burro

1 uovo grande

4 gr di lievito per dolci

1 bustina di vanillina

10 fichi secchi

una manciata di mandorle

120 gr di marmellata di fichi.

Procedimento

Setacciamo la farina, la vanillina ed il lievito su una spianatoia. Create una fontanella e unite al centro l’uovo leggermente sbattuto, lo zucchero e il burro in pezzi. Amalgamate velocemente per non sciogliere troppo il burro (il composto deve essere ‘elastico’ quindi se l’impasto dovesse risultare troppo duro usate un po’ latte). Qualcuno aggiunge anche un pizzico di cannella (che non coprirà gli altri sapori), altri la scorza grattugiata di un limone. Formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare in frigo per almeno 30 minuti.Nel frattempo prendete i fichi secchi e sminuzzateli. Tostate qualche minuto le mandorle e tritatele grossolanamente. Unite i fichi e le mandorle alla marmellata e mescolate. Riprendete la vostra pasta frolla. Stendetela con l’aiuto di un mattarello, lasciando uno spessore di 3-4 mm. Ritagliate dei rettangoli larghi una decina di centimetri e lunghi il doppio. Farcite ogni rettangolo al centro con una striscia di composto alla marmellata, fichi e mandorle. Richiudete i bordi quasi a formare un pacchetto. Adagiate i vostri biscotti su una placca foderata con carta forno. Bagnateli con poco latte e spruzzateli con dello zucchero semolato. Infornate a 180° per circa 20 minuti (la superficie deve risultare dorata).

Varianti

Come sempre, basta un po’ di fantasia per rendere i biscotti ai fichi più adatti ai vostri gusti. Si possono mescolare le farine, utilizzando quella di mandorla, ad esempio. Si può optare per una frolla all’olio o potete spolverizzare i biscotti con dello zucchero di Canna prima di cuocerli! E che dire delle gocce di cioccolato?