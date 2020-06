Quando scatta l’estate il tempo a disposizione sembra non essere mai abbastanza e con il ‘caldo’ si tende a preferire piatti più leggeri e facili da preparare. La ricetta dei cestini di macinato ripieni di zucchina e caciocavallo è adatta a chi non vuole passare la mattinata ai fornelli. Si preparano in fretta e grazie agli ingredienti semplici, ma gustosi il risultato sarà assicurato, anche per una cena con gli amici. Sono un ottimo finger-food.

Come sempre, in cucina il segreto è la fantasia. I cestini si possono adattare ai gusti personali, per accontentare ogni palato. O ad una dieta, quando si è stanchi di mangiare il solito hamburger con verdure, basterà sostituire gli ingredienti, adattandoli a quelli presenti nel piano alimentare.

I Cestini di macinato ripieni di zucchina e caciocavallo

Il sapore dei cestini sarà unico. C’è la leggerezza delle zucchine, il gusto deciso del caciocavallo e della pancetta che servirà per avvolgere i cestini di carne macinata.

Ingredienti (8 persone):

700 gr di macinato misto

8 fette di pancetta (o speck)

1 uovo

parmigiano reggiano grattugiato

sale

pepe

1 zucchina

caciocavallo.

Procedimento

In una ciotola capiente amalgamate insieme il macinato con l’uovo, il sale, il pepe e il parmigiano. Dal composto ricavate otto polpette delle stesse dimensioni e avvolgete ogni polpetta con una fetta di pancetta. Ungete con un filo d’olio una pirofila da forno e man mano adagiatevi le vostre polpette. Allargate al centro ogni polpetta creando così uno spazio interno che farà da contenitore alla farcitura. Tagliate a dadini la zucchina e fatela soffriggere in poco olio e per qualche minuto. Mettete la zucchina sul fondo di ogni cestino distribuendola in parti uguali. Chiudete ogni cestino con scaglie di caciocavallo che in cottura fonderanno. Infornate a 200° per 20 minuti. E Servite calde.

Consigli

Si può sostituire l’uovo nell’impasto utilizzando del latte per amalgamare gli ingredienti (anche il latte di avena va benissimo). Si può usare anche la mozzarella per chiudere i cestini, ma bisogna fare attenzione perché in cottura rilascia più acqua mentre il caciocavallo è un formaggio stagionato. Potrebbe andar bene quella per pizza.

Varianti

Le varianti possono essere infinite, dal ‘salume’ scelto per Potete racchiude i cestini di macinato ( l’importante è che le fettine siano abbastanza lunghe e non troppo spesse) alla farcitura interna. Provate con le melanzane sempre tagliate a dadini e passate in padella con un filo d’olio e ricotta salata (in questo caso si può omettere il salume per evitare che i cestini siano troppo salati…). Provate anche ricotta e fiori di zucca, o ricotta e pomodorini secchi.